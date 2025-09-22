MIMORIADNY ONLINE Americký prezident Donald Trump varuje Putina: USA sú pripravené brániť Európu!

KYJEV/MOSKVA - Americký prezident Donald Trump v nedeľu prisľúbil, že v prípade eskalácie zo strany Ruska bude brániť Poľsko aj pobaltské štáty. Jeho vyjadrenie tak prišlo v reakcii na piatkové vniknutie lietadiel Moskvy do estónskeho vzdušného priestoru. Situáciu na. Ukrajine sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:16 Troch mŕtvych a 16 zranených si vyžiadal nedeľňajší ukrajinský dronový útok na letovisko Foros ležiace na juhu Ruskom okupovaného polostrova Krym.
6:02 Ruský generálplukovník Alexandr Lapin, ktorý od októbra 2018 do januára 2019 velil skupine vojsk v Sýrii a v prvých mesiacoch invázie ruských síl na Ukrajinu viedol skupinu vojsk Stred, bol prepustený z vojenskej služby. Spravodajský portál Tatar-Inform podľa RBK bez uvedenia zdroja napísal, že 61-ročný Lapin by sa mal stať asistentom Rustama Minnichanova, hlavy Tatárskej republiky. V novej funkcii má byť zodpovedný za otázky týkajúce sa vojny na Ukrajine, obrany a záležitostí veteránov.
USA budú brániť krajiny EÚ v prípade eskalácie z Ruska, tvrdí Trump
„Áno, pomohol by som. Urobil by som to,“ odpovedal Trump na otázku, či by pomohol brániť krajiny Európskej únie (EÚ), ak by Rusko zintenzívnilo nepriateľské aktivity.Estónsky vzdušný priestor narušili v piatok nadránom tri ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. Vnikli bez povolenia do priestoru pri ostrove Vaindloo v Baltskom mori, kde zotrvali 12 minút.
Trumpove šokujúce slová o Ukrajine: Situácia sa vymkla spod kontroly! Putin ma nechal v štichu
Estónske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu požiadalo, aby Bezpečnostná rada OSN v pondelok zvolala svoje mimoriadne zasadnutie v súvislosti s týmto incidentom.