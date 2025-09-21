V Nemecku muž autom vrazil do pútnikov! Päť ľudí utrpelo zranenia, páchateľ na seba opakovane pútal pozornosť

BERLÍN - Muž v nemeckej obci Niederdorla našiel do skupiny návštevníkov púte, pričom päť z nich ľahko zranil. Polícia štyridsaťjedenročného muža, ktorý predtým okolo opakovane prechádzal autom a upútaval na seba pozornosť, zadržala, informovala dnes agentúra DPA.
V obci Niederdorla v spolkovej krajine Durínsko v noci na dnešok utrpelo päť ľudí ľahké zranenia, uviedol policajný hovorca, podľa ktorého sa ďalší ľudia stihli vozidlu vyhnúť a dostať sa do bezpečia. Presné okolnosti a motív muža, ktorý je nemeckým občanom, zatiaľ nie sú známe. Podľa hovorcu polície zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by mal čin politický motív. V súčasnej dobe polícia incident vyšetruje ako pokus o vraždu.
Nemcov, ktorý na seba upútaval pozornosť, ľudia už predtým kvôli riskantnému štýlu riadenia nahlásili políciu. Medzitým si muž vymenil auto. Keď ho policajti chceli skontrolovať, začal im uchádzať. Vo chvíli, keď im zmizol z dohľadu, našiel do ľudí stojacich pred podnikom.