Polícia obvinila dvoch mužov z neoprávnenej výroby a obchodovania s drogami

BRATISLAVA - Polícia obvinila dvoch mužov z neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Tí mali minimálne od apríla opakovane zadovažovať metamfetamín, ktorý následne neoprávnene prechovávali a odpredávali ďalším užívateľom na viacerých miestach Bratislavy, najmä v prvom bratislavskom okrese. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„V zmysle príkazu sudcu Mestského súdu Bratislava I bola dňa 17. septembra vykonaná domová prehliadka ako aj osobné prehliadky, vykonaním ktorých boli zaistené viaceré omamné a psychotropné látky ako aj príslušenstvo slúžiace na balenie a distribúciu drog,“ spresnila polícia. Zaistené drogy následne zaslali na expertízne skúmanie, ktoré potvrdilo, že v prípade značného množstva zaistených drog ide o metamfetamín a marihuanu. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby, s ktorým sa sudca stotožnil.
V prípade preukázania viny hrozí 34-ročnému Karolovi K., 33-ročnému Armenovi S., občanovi Arménska trest odňatia slobody na sedem až pätnásť rokov.