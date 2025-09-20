Na diaľnici sa nachádzalo asi 1500 ľudí! Holandská polícia zasahovala na protiimigračnom proteste

AMSTERDAM - Holandská polícia použila v sobotu vodné delo a slzný sprej na rozohnanie protiimigračných demonštrantov v meste Haag. Protestujúci, ktorých zasiahlo vodné delo, sa oddelili od hlavného zhromaždenia, aby zablokovali diaľnicu, uviedla hovorkyňa miestnej samosprávy v Haagu. Píše agentúra Reuters a informačného portálu NL Times.
Polícia uviedla, že na diaľnici sa nachádzalo asi 1500 ľudí. Demonštranti začali na policajtov hádzať kamene, fľaše a palice a jedno policajné vozidlo podpálili. Holandská tlačová agentúra ANP dodala, že nie je jasné, koľko demonštrantov bolo zadržaných.
Protest zorganizovala pravicová aktivistka
Protest zorganizovala pravicová aktivistka známa ako Els Rechts, ktorá bojuje za prísnejšiu azylovú a imigračnú politiku v Holandsku. Účastníkov demonštrácie vyzvala, aby zhromaždenie zostalo nenásilné. Protest bol povolený na veľkom verejnom priestranstve s názvom Malieveld, ktoré sa nachádza vedľa zablokovanej diaľnice. Demonštranti tam odpálili ohňostroje a mávali holandskými vlajkami.