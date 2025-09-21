Francúzski starostovia plánujú vyvesiť palestínske vlajky napriek varovaniu ministerstva vnútra

PARÍŽ — Niekoľko francúzskych starostov plánuje na budúci týždeň v rozpore s nariadením ministerstva vnútra vyvesiť palestínske vlajky na svojich radniciach. Informuje o tom agentúra AFP.
Jedným z nich bude Mathieu Hanotin, starosta parížskeho predmestia Saint-Denis. V západnom Francúzsku plánuje vyvesiť palestínsku vlajku mesto Nantes, povedala pre agentúru France information socialistická starostka Johanna Rollandová. „Myslím si, že pre obce, ktoré sa chcú symbolickým gestom pripojiť k francúzskemu uznaniu štátu Palestína, to má zmysel. Urobím tak bez váhania,“ povedala.
Francúzsko rieši spor o vyvesovanie vlajok
Opozičný socialistický líder Olivier Faure vyzval na vyvesenie vlajok bez ohľadu na varovanie ministerstva vnútra. Vo Francúzsku žijú najväčšie židovské aj moslimské populácie v Európe. Socialistický starosta parížskeho predmestia Saint-Ouen Karim Bouamrane povedal, že na fasádu svojej radnice vyvesí izraelskú aj palestínsku vlajku v snahe šíriť posolstvo mieru. „Priečelie radnice nie je bilbord. Iba (francúzska) trikolóra – naše farby, naše hodnoty – má právo byť tam, čo pre nás zostáva spoločným domovom,“ povedal v sobotu minister vnútra Bruno Retailleau.
V júni bol starosta mesta Nice Christian Estrosi súdnym rozhodnutím prinútený odstrániť vlajky Izraela. Nechal ich vyvesiť na radnici ako prejav podpory rukojemníkom zadržiavaných Hamasom, Palestínu by malo v rámci zasadnutia Valného zhromaždenia OSN formálne uznať najmenej 10 ďalších krajín, ktoré sa pripoja ku 142 krajinám, ktoré už Palestínsky štát uznali. V OSN nie je Palestína plnoprávnym členom, ale od roku 2012 má štatút pozorovateľa.