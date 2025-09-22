Francúzske radnice vyvesili palestínsku vlajku - napriek nariadeniu vlády

PARÍŽ - Takmer dve desiatky radníc vo Francúzsku v pondelok vyvesili pred svojimi vchodmi palestínsku vlajku, a to napriek varovaniu ministerstva vnútra, aby tak nerobili. Radnice vyvesili palestínsku vlajku v deň, keď francúzsky prezident Emmanuel Macron plánuje oficiálne uznať Palestínsky štát.
Macron uzná Palestínu v pondelok na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Francúzsko bude nasledovať krok Austrálie, Británie, Kanady a Portugalska, ktoré tak urobili v nedeľu.Minister vnútra Bruno Retailleau však minulý týždeň miestnym francúzskym predstaviteľom nariadil, aby zabránili vyvesovaniu vlajok. „Zásada neutrality vo verejnej správe zakazuje takéto prejavy,“ uviedol Retailleau a dodal, že rozhodnutia starostov vyvesiť palestínsku vlajku by mali byť postúpené súdom.Primátorka mesta Nantes Johanna Rollandová na sieti X uviedla, že jej mesto podporuje historické rozhodnutie Francúzska uznať Palestínsky štát vyvesením palestínskych vlajok počas dňa.
Departement Seine-Saint-Denis taktiež vyvesil palestínsku vlajku počas ceremónie, na ktorej sa zúčastnil aj líder opozičných socialistov Olivier Faure. Ten ostro vystúpil proti nariadeniu ministra vnútra a uviedol, že požiadal Macrona, aby ho zrušil.Vlajku Palestínu vyvesilo dovedna 21 radníc po celom Francúzsku, tvrdí rezort vnútra.V nedeľu večer premietli na Eiffelovu vežu, ktorá sa rozžiarila na oslavu uznania Palestínskeho štátu, vlajky Izraela a Palestíny, ako aj mierové symboly holubice a olivovej ratolesti„Paríž potvrdzuje svoj záväzok voči mieru, ktorý si viac než kedykoľvek predtým vyžaduje riešenie v podobe existencie dvoch štátov,“ uviedla parížska Anne Hidalgová.