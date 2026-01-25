Sociálna poisťovňa uvádza veci na pravú mieru: Tento doklad pri poukázaní dane rodičom nepotrebujete

BRATISLAVA - Na poukázanie podielu zaplatenej dane rodičom netreba zamestnávateľovi ani Sociálnej poisťovni predkladať kópiu rozhodnutia o priznaní dôchodku. Sociálna poisťovňa upozornila, že asignáciu dane, ktorá nahradila rodičovský dôchodok, vyplatí automaticky na základe údajov Finančného riaditeľstva SR z daňových priznaní.
Zároveň požiadala zamestnávateľov, aby od zamestnancov kópie dôchodkových rozhodnutí nevyžadovali. Sociálna poisťovňa uviedla, že v poslednom období sa na ňu vo zvýšenej miere obracali poberatelia dôchodku alebo ich deti so žiadosťou o vydanie kópie rozhodnutia o prvotnom priznaní dôchodku. Podľa ich informácií niektorí zamestnávatelia usmerňovali zamestnancov, že na poukázanie podielu zaplatenej dane svojim rodičom potrebujú predložiť aj kópiu rozhodnutia o dôchodku. Poisťovňa zdôraznila, že takýto postup nie je potrebný.
Posúdenie splnenia zákonných podmienok na poukázanie podielu zaplatenej dane rodičom patrí podľa Sociálnej poisťovne výlučne do kompetencie Finančného riaditeľstva SR. Overenie splnenia podmienky poberania relevantného druhu dôchodku prebieha priamou komunikáciou medzi Sociálnou poisťovňou a Finančným riaditeľstvom bez potreby predkladania kópie rozhodnutia.
Jedinú zákonnú výnimku podľa Sociálnej poisťovne tvoria zamestnanci, ktorí sú príslušníkmi Slovenskej informačnej služby, profesionálni vojaci alebo zamestnanci Ministerstva obrany SR, ktorých pracovnoprávne vzťahy upravujú osobitné predpisy. V takýchto prípadoch predkladajú zamestnávateľovi aj doklady na účely overenia splnenia podmienok na poukázanie podielu zaplatenej dane rodičom.
Ostatní daňovníci, napríklad zamestnanci či samostatne zárobkovo činné osoby, podľa poisťovne nemusia inštitúciám predkladať dokumenty preukazujúce poberanie dôchodku.