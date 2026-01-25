Bolestivé tajomstvo hviezdnej Pink: Prišla o dieťa!

LOS ANGELES - Pink patrí medzi celebrity, ktoré sa neboja hovoriť o najintímnejších a najbolestivejších témach. Speváčka sa vrátila k spomienkam plných bolesti.
Speváčka Pink už roky otvorene hovorí o bolestivej ceste k materstvu a o problémoch s donosením dieťaťa, ktoré ju výrazne poznačili. Prvú krutú skúsenosť zažila už ako 17-ročná, keď prišla o vytúžené bábätko.
Posledný potrat prežila v roku 2016. „Vtedy som bola tehotná prakticky celý rok. Prvé tehotenstvo však nevydržalo ani 10 týždňov,“ zverila sa Pink vo svojom príspevku, ktorým si pripomenula desať rokov od tejto tragickej udalosti. Slová speváčky ukazujú, aké náročné bolo toto obdobie nielen fyzicky, ale najmä psychicky. Osud sa však napokon obrátil a priniesol jej aj vytúžené šťastie.
„No ešte pred koncom roka, hneď po Vianociach, prišiel na svet náš Jameson Moon. Môj svet sa čarovne obrátil naruby a naša rodina bola kompletná,“ napísala dojato. Príchod syna pre ňu znamenal nový začiatok a svetlo po dlhom období bolesti. Pink je dnes hrdou mamou dvoch detí. Okrem Jamesona vychováva aj dcéru Willow, ktorá v júni oslávi už pätnásť rokov.