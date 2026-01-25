Ústavný súd SR je neprimerane zaťažený agendou prieťahov v konaní, uviedol Susko

BRATISLAVA - Ústavný súd SR je neprimerane zaťažený agendou sťažností pre prieťahy v konaní. Tvorí až 30 percent všetkých prípadov, ktoré rieši. Preto Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo návrh novely zákona o súdoch, podľa ktorého by prieťahy v konaní riešil primárne nadriadený súd, pretože ten najlepšie pozná pomery na súde, na ktorom prieťahy vznikli. V rozhovore pre TASR to uviedol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).
Zhodnotil, že prieťahy v konaní sú jedným z vážnych problémov slovenskej justície. Podľa Suska má na prieťahy v konaní negatívny vplyv aj reforma súdnej mapy, ktorá predĺžila jednotlivé konania, najmä v Bratislave a v Košiciach, kde sa integrovali jednotlivé súdy a prechádzala agenda z jedného na druhý. To podľa jeho slov spôsobilo ďalšie prieťahy v konaniach.
archívne video
„V rámci riešenia prieťahov v konaní dnes máme systém nastavený tak, že procesné strany sa môžu obracať s prípadnými sťažnosťami na prieťahy v konaní vrátane nejakej ujmy na Ústavný súd, a tým ho neprimerane zaťažujú,“ vysvetlil Susko. Čím bližšie by nastavili riešenie prieťahov v konaní k súdu, na ktorom prieťah vznikol, tým by sa podľa Suska efektívnejšie dali vyriešiť.
Šéf rezortu spravodlivosti pripustil, že navrhovaná zmena by si vyžadovala väčšie personálne zaťaženie, považuje to však za dočasnú situáciu. Tá sa dá podľa neho vyriešiť personálnym posilnením súdov či už samotnými sudcami, ale aj podporným aparátom. Susko priznal, že navrhovaná zmena čelila aj kritike. Nemyslí si však, že nechávať celú prieťahovú agendu na Ústavný súd je správne riešenie.
„Hľadáme optimálny model na to, aby to súdy až tak nezaťažilo. Na druhej strane, aby efektívne vedeli prieťahy riešiť už pri zdroji, nie až na Ústavnom súde, ktorý v zásade nemá možnosti nápravy a rieši už len náhrady škody, respektíve náhrady nemajetkovej ujmy za prieťahy,“ zhrnul Susko. Dodal, že cieľom rezortu nie je navrhovanou zmenou riešiť náhradu za prieťahy pre procesné strany, ale nastaviť súdom opatrenia tak, aby k prieťahom nedochádzalo.