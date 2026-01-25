V utorok poslanci odštartujú prvú schôdzu v tomto roku

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa od utorka 27. januára zídu na prvej schôdzi v tomto roku. Na programe majú 75 bodov. Hneď v úvode schôdze by sa mali venovať zmenám v rokovacom poriadku parlamentu. Na programe sú okrem vládnych a poslaneckých návrhov zákonov aj opozičné návrhy na odvolanie viacerých ministrov, niektoré z nich boli predložené už pred rokom.
Novela rokovacieho poriadku je v druhom čítaní. Koalícia avizuje pozmeňujúci návrh s novými zmenami. Rokovanie o zákonoch by sa mohlo po novom upraviť na konkrétnu časovú hranicu. Zmeny majú prísť aj v súvislosti so správaním sa poslancov a disciplinárnymi konaniami. S viacerými návrhmi prichádza ministerstvo vnútra. Novela zákona o cestnej premávke má priniesť zmeny v doprave. Ustanoviť by sa mohla výnimka pre predchádzanie nákladných vozidiel na diaľnici, zakázať by sa mohli napríklad kolobežky s rýchlosťou vyššou ako 25 kilometrov za hodinu.
Poslanci majú na stole aj návrhy, ku ktorým vláda navrhuje skrátené legislatívne konanie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR predkladá novelu zákona o informačných technológiách vo verejnej správe, ktorá je dôležitá pre čerpanie prostriedkov z plánu obnovy v súvislosti so zjednodušením riešenia tzv. prioritných životných situácií. S čerpaním eurofondov súvisí návrh novely zákona o verejnom obstarávaní rovnako z dielne MIRRI, ktorý by mal zefektívniť proces kontroly vykonávanej Úradom pre verejné obstarávanie.
Riešiť má aj niekoľko zmien z dielne rezortu práce
Parlament má riešiť aj niekoľko zmien z dielne rezortu práce. Posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je cieľom návrhu nového zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, ktorou sa má do slovenského práva prevziať príslušná európska smernica. Posilnenie a nastavenie ďalšieho smerovania sociálneho podnikania na Slovensku je zase cieľom novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Novela zákona o inšpekcii práce má zrušiť právnu subjektivitu inšpektorátov práce.
Neprerokovaná ostáva stále novela zákona o Environmentálnom fonde, ktorá sa má preberať v skrátenom legislatívnom konaní. Envirofond by mohol po novom ako subjekt verejného práva vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov. Na programe schôdze je zaradené aj ospravedlnenie lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča, ktorý sa má ospravedlniť za svoje výroky v pléne na základe uznesenia Mandátového a imunitného výboru NR SR. Matovič čelil disciplinárnemu konaniu za to, že hovoril o poslancoch, že sa správajú ako „teliatka“ a označil ich za „ožratých“.
Prebrať by samohli aj opakovane presunuté opozičné návrhy
Parlamentu ostáva prerokovať viacero návrhov, ktoré sa opakovane presúvajú zo schôdze na schôdzu. Jednou z nich je aj vetovaná novela zákona o hazardných hrách. Prezident SR Peter Pellegrini ju vrátil do NR SR ešte v novembri 2025. Presunuli sa tiež viaceré novely z dielne SNS, napríklad návrh transformácie Rady pre mediálne služby na Národný mediálny úrad. Poslanci by sa mohli dostať aj ku koaličnému návrhu na zvýšenie počtu košických mestských poslancov. Na programe je aj viacero opozičných návrhov zákon, ktoré sa presunuli z predošlej schôdze.
Na schôdzi by sa mohli prebrať aj opakovane presunuté opozičné návrhy na odvolanie členov vlády. Opozícia žiada odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (obaja nominanti SNS), ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý), ako aj ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). Opozícia tiež pred rokom podala návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde.