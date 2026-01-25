Vtipné HLÁŠKY z pôrodnice: Pozrite, čo všetko môže zaznieť pod stresom! Na tieto PERLY v nemocnici nezabudnú

BANSKÁ BYSTRICA - Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica zverejnila zbierku humorných hlášok z pôrodnice, ktoré dokazujú, že stres dokáže vytvoriť vtipné situácie - od tesárskeho rezu cez bodybuilding po rodičku, ktorá sa čudovala, prečo sa má vyzliecť. Niektoré hlášky by si zaslúžili vlastný komiks.
„Nový pracovný týždeň sme sa rozhodli začať s nadhľadom a trochou humoru. Hoci platí, že v nemocnici berieme ľudí a situácie vážne, občas sa zrodia aj vtipné momenty,“ napísala nemocnica na sociálnej sieti. Prezradila, že tie najlepšie hlášky si zdravotníci priebežne zapisujú a s tým najlepším sa podelili s verejnosťou. Niektoré sú výsledkom stresu, iné len nedorozumenia – no všetky majú jedno spoločné: rozosmejú aj v náročných chvíľach.
Jedna mamička prišla na pôrodnú sálu a lekár ju požiadal, aby sa vyzliekla. „A to musím?“ spýtala sa prekvapene. Lekár na to poznamenal: „A čo ste prišli na ušné?“ Inej mamičky sa pôrodná asistentka opýtala: „Koľkýkrát ste tehotná?“ Jej odpoveď znela: „Tretí?“ Po kontrole tehotenskej knižky však vyšlo najavo, že má zapísané už tri pôrody. „Tak štvrtý,“ opravila sa rodička.
Niektoré výrazy zase rodičky vtipne poplietli. „Urobte mi už ten tesársky rez!“ zaznelo od inej ženy, ktorá mala na mysli cisársky rez – no stres si zjavne vyžiadal jazykovú daň. Pri príjme sa zas jedna budúca mamička pochválila: „Sestrička, mám vyplnený aj ten papier na bodybuilding.“ V skutočnosti myslela bonding – formulár týkajúci sa kontaktu s bábätkom po pôrode. „Ako ste rodili predošlé štyri deti?“ pýtala sa pôrodná asistentka inej mamičky. „Všetky som rodila s vyklápačkami,“ odpovedala rodička.