Portugalsko v nedeľu oficiálne uzná nezávislý palestínsky štát

LISABON – Portugalsko v nedeľu oficiálne uzná palestínsky štát, oznámilo v piatok portugalské ministerstvo zahraničných vecí. Stane sa tak pred Valným zhromaždením OSN, kde má rovnaký krok podniknúť približne desať ďalších krajín, informuje agentúra AFP.
Západné štáty plánujú uznať Palestínu
Veľká Británia, Kanada a Francúzsko patria medzi ďalšie západné štáty, ktoré plánujú uznať Palestínu ako štát počas zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa koná v čase pokračujúcej vojenskej kampane Izraela proti hnutiu Hamas v Pásme Gazy.
Lisabon už v júli avizoval svoj zámer uznať Palestínu, pričom ako dôvody uviedol „mimoriadne znepokojujúci vývoj konfliktu“, humanitárnu krízu a opakované hrozby Izraela anexiou palestínskych území.
„Ministerstvo zahraničných vecí potvrdzuje, že Portugalsko uzná palestínsky štát... oficiálne vyhlásenie o uznaní bude zverejnené v nedeľu 21. septembra,“ uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na internetovej stránke rezortu diplomacie.
Izrael kritizuje medzinárodné uznanie Palestíny
Izrael ostro kritizuje snahy o medzinárodné uznanie Palestíny a tvrdí, že ide o odmenu pre Hamas za útok zo 7. októbra 2023, ktorý spustil vojnu v Gaze. Stupňujúca sa humanitárna kríza v Pásme Gazy - kde OSN varuje pred hroziacim hladomorom v meste Gaza - však presvedčila aj niektorých dlhoročných spojencov Izraela, aby pristúpili k uznaniu palestínskeho štátu.
V piatok ráno poradca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona uviedol, že uznať Palestínu plánujú aj Andorra, Austrália, Belgicko, Luxembursko, Malta a San Maríno. Od pondelka sa budúcotýždňové zasadnutie Valného zhromaždenia OSN v New Yorku zameria na otázku tzv. dvojštátneho riešenia dlhodobého izraelsko-palestínskeho konfliktu. Palestínsky štát v súčasnosti uznáva približne tri štvrtiny zo 193 členských štátov OSN.