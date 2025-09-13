Palestínske frakcie z utečeneckých táborov v Libanone odovzdali ďalšie zbrane

BEJRÚT - Odzbrojovanie palestínskych frakcií, ktoré sa v Libanone začalo v auguste, pokračovalo v sobotu ráno v táboroch Biddáwí a Ajn al-Hulwá, informovala agentúra AFP.
Zbrane z palestínskych táborov armáde
Riaditeľ oddelenia Palestínskych národných bezpečnostných síl v Libanone pre vzťahy s verejnosťou Abdal Hádí Asadi vo vyhlásení uviedol, že z tábora Ajn al-Hulwá bolo odvezených päť nákladných vozidiel a z tábora Biddáwí tri kamióny so zbraňami patriacimi doteraz frakciám Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP). Tieto zbrane boli následne odovzdané libanonskej armáde, uvádza sa vo vyhlásení.
Na odovzdaní zbraní nachádzajúcich sa v palestínskych utečeneckých táboroch libanonským úradom sa v máji počas návštevy Bejrútu dohodol palestínsky prezident Mahmúd Abbás s libanonským prezidentom Džuzífom Awnom. Tento proces sa začal v auguste, keď libanonská armáda prevzala zbrane z táborov v okolí Bejrútu a z južného Libanonu.
Stovky tisíc Palestíncov v Libanone
Podľa OSN sa v Libanone nachádza približne 222 000 palestínskych utečencov, pričom mnohí z nich žijú v preplnených táboroch mimo kontroly štátu. Podľa dlhoročnej dohody sa libanonská armáda drží mimo ich areálov, takže bezpečnosť v nich majú na starosti práve palestínske frakcie.
Hizballáh odmieta odzbrojenie
Proiránske šiitské hnutie Hizballáh, ktoré bolo donedávna najmocnejšou politickou silou v Libanone, plán libanonskej armády na svoje odzbrojenie odmietlo.
Hizballáh výrazne oslabila vojna s Izraelom, ktorá sa v novembri 2024 skončila prímerím. V súlade s ňou je Hizballáh povinný stiahnuť svojich bojovníkov severne od rieky Lítání, odzbrojiť sa a postupne odovzdať svoj arzenál pod kontrolu libanonského štátu. Izrael sa mal stiahnuť z celého Libanonu. Jeho vojaci ostali na piatich bodoch pri spoločných hraniciach, ktoré Izrael považuje za strategické.
Informované zdroje pre denník L’Orient-Le Jour nedávno uviedli, že plán libanonskej armády na odzbrojenie Hizballáhu je štruktúrovaný do piatich krokov. Úplné odzbrojenie pohraničnej oblasti s Izraelom by malo byť dosiahnuté do troch mesiacov, čo je prvá z piatich fáz plánu, uviedol minulý týždeň pre agentúru AFP libanonský minister zahraničných vecí Júsuf Radždží.