MIMORIADNY ONLINE Ukrajina v noci čelila výpadkom elektriny či útokom na jadrovú elektráreň

KYJEV, MOSKVA - Ruské útoky vo štvrtok dočasne prerušili dodávky elektrickej energie najmenej 70-tisíc spotrebiteľom v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny, uviedli tamojší úradníci. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) tiež informovala, že v noci na piatok vybuchol v asi 800-metrovej blízkosti Juhoukrajinskej jadrovej elektrárne dron. Informuje o tom správa z agentúry Reuters. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:34 Ruskí colníci na hranici s Čínou na Ďalekom východe zaistili skoro 2700 dronov. Ak súd nariadi ich konfiškáciu, plánujú ich poslať vojakom bojujúcim v rámci inváznych vojsk na Ukrajine. S odvolaním sa na Federálnu colnú službu o tom informoval telegramový kanál Astra.
6:33 Rusko systematicky týra a zabíja ukrajinských vojnových zajatcov, uvádza sa vo štvrtkovej správe expertov vypracovanej na žiadosť Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Informuje agentúra DPA.
Správu vypracovali traja nezávislí experti na medzinárodné právo z Francúzska, Českej republiky a Švédska, podľa ktorých sú mučenie a popravy bežné. „Tieto porušenia môžu predstavovať vojnové zločiny a v niektorých prípadoch možno aj zločiny proti ľudskosti,“ napísali experti vo svojej správe vypracovanej pre OBSE. Odporučili tiež, aby Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu tieto incidenty vyšetril.
Obnovy dodávok energie prebiehajú naďalej
Podľa regionálneho prevádzkovateľa distribúcie elektriny v Černihivskej oblasti práce na obnovení dodávok energie prebiehajú. V noci na piatok ruské jednotky zaútočili aj na energetické zariadenie aj v meste Vinnycia, čím narušili dodávky elektrickej energie do niektorých častí mesta a spôsobili požiare.
Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi v oficiálnom vyhlásení potvrdil, že v stredu neskoro večer a vo štvrtok ráno bolo v monitorovacej zóne Juhoukrajinskej elektrárne spozorovaných 22 dronov. Niektoré z nich leteli v blízkosti až 500 metrov. Podľa agentúry však žiadne obete hlásené neboli.
„Drony opäť lietajú príliš blízko jadrových elektrární, čím ohrozujú jadrovú bezpečnosť,“ uviedol Grossi. „Našťastie včerajší incident nespôsobil žiadne škody na samotnej jadrovej elektrárni. Nabudúce už nemusíme mať také šťastie,“ dodal riaditeľ. Miesto dopadu dronu Grossi sám navštívil a potvrdil, že ide o kráter s rozlohou asi štyri štvorcové metre. Okolité budovy boli v dôsledku dopadu čiastočne poškodené.