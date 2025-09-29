Prieskum pred českými voľbami: ANO stagnuje, Spolu rastie a Motoristi sú mimo parlamentu

PRAHA - Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR by podľa v pondelok zverejneného prieskumu agentúry Median vyhralo opozičného hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša so ziskom 30,5 percenta. Druhá by skončila koalícia Spolu, ktorú by volilo 21 percent opýtaných. Nárast preferencií zaznamenali Piráti a do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostali Motoristi. Informuje portál iDnes.cz.
Preferencie hnutia ANO sa oproti minulému prieskumu Medianu nezmenili. ANO je najčastejšou voľbou pre voličov nad 45 rokov, zamestnancov, dôchodcov a ľudí so stredoškolským vzdelaním s maturitou. Volebnú koalíciu Spolu zas najčastejšie podporujú ľudia vo veku od 25 do 44 rokov, podnikatelia a vysokoškolsky vzdelaní.
Na treťom mieste sa naďalej drží hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD). Hlas by mu odovzdalo 13 percent respondentov. Zmena nastala na štvrtom mieste, keďže Pirátom sa podarilo dobehnúť hnutie Starostovia a nezávislí (STAN). Oba subjekty v prieskume získali zhodne po desať percent.
Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo aj hnutie Stačilo! so ziskom sedem percent. Naopak pred jeho bránami by zostali Motoristi, ktorým prieskum Medianu pripisuje 4,5 percenta hlasov. Ochotu zúčastniť sa na nadchádzajúcich voľbách vyjadrilo 62,5 percenta opýtaných. Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa uskutočnia v piatok a sobotu 3. a 4. októbra.