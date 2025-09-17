Streda17. september 2025, meniny má Olympia, Melisa, zajtra Eugénia

Rada Eruópskej únie pre všeobecné záležitosti diskutovala o právnom štáte aj o rozširovaní Únie: Slovensko zastupoval M. Eštok

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - Ministri a štátni tajomníci členských štátov Európskej únie diskutovali na utorňajšom zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti o šiestej výročnej Správe o stave právneho štátu v Únii, ktorú Európska komisia zverejnila 8. júla. Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok. Potvrdil pritom záujem SR pokračovať v konštruktívnom dialógu na politickej i expertnej úrovni. Informoval o tom komunikačný odbor MZVEZ.

Štátny tajomník slovenskej diplomacie ocenil, že Komisia v správe konštatovala pokrok Slovenskej republiky v plnení odporúčaní, ktoré mu predložila v rámci svojej vlaňajšej správy. Ako však pripomína TASR, Komisia označila v predmetnej správe tento pokrok za primalý, v niektorých oblastiach dokonca aj žiadny, a Slovensku v tomto zmysle adresovala sedem odporúčaní.

EK žiada záruky nezávislosti justície a účinný boj proti korupcii

SR má podľa tejto správy okrem iného zaviesť dostatočné záruky nezávislosti pri odvolávaní predovšetkým sudcami nevolených členov Súdnej rady a zabezpečiť účinné a nezávislé vyšetrovanie a stíhanie prípadov korupcie na vysokých miestach. V tejto súvislosti sa odporúča aj obmedziť využívanie právomoci generálneho prokurátora pri rušení rozhodnutí vyšetrovateľov a prokurátorov.

Eštok v utorok povedal, že súčasná vláda SR „nedostala žiadne nové odporúčania“. Komisia podľa jeho slov zároveň v správe „konštatuje pokrok v ich plnení, čo sa predchádzajúcim vládam nepodarilo“. Štátny tajomník slovenskej diplomacie ďalej vyjadril vieru, že „otvorená komunikácia prispeje k tomu, aby Európska komisia ešte lepšie pochopila situáciu na Slovensku a v budúcnosti ju hodnotila objektívnejšie“. Kritizoval pritom metodiku jej hodnotenia.

Slovensko kritizuje metodiku EK

„Aj naďalej máme výhrady najmä voči spôsobu vyhodnocovania a overovania informácií, ako tiež voči veľmi krátkemu časovému priestoru na predkladanie pripomienok vo fáze finalizácie správy. Hoci je tohtoročný text o Slovensku vecnejší než vlani, obsahuje viaceré neúplné a nepresné informácie, ktoré vo väčšine prípadov vyznievajú v neprospech Slovenskej republiky,“ uviedol.

Rokovania Rady EÚ pre všeobecné záležitosti sa venovali aj príprave októbrového zasadnutia Európskej rady, na ktorom budú lídri EÚ diskutovať o vývoji na Ukrajine a Blízkom východe, o európskej obrane a bezpečnosti, či aj o konkurencieschopnosti a klimatických cieľoch i otázkach bývania a migrácie. Eštok zdôraznil, že zahraničnopolitická pozícia Slovenska v otázke Ukrajiny je jasná a konzistentná. „Želáme si čo najrýchlejšie prímerie, európsku perspektívu pre Ukrajinu, priateľské susedské vzťahy a spravodlivý mier,“ povedal.

Eštok varuje pred drahou energiou

Slovensko tiež vyzdvihlo potrebu realistického prístupu k energetike a klíme, informuje komunikačný odbor MZVEZ. „Vysoké ceny energií vážne ohrozujú konkurencieschopnosť Únie a plánované opatrenia v rámci navrhovaného nariadenia REPowerEU môžu ešte prehĺbiť riziko nedostatku plynu a rast cien,“ zdôraznil Eštok. Zároveň privítal zaradenie revízie Európskeho klimatického zákona a stanovenia klimatického cieľa EÚ do roku 2040 na rokovania lídrov. Ministri a štátni tajomníci diskutovali aj o téme právneho štátu v kandidátskych krajinách – Albánsku, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku a Srbsku, a k zámeru Európskej komisie predstaviť nové programové iniciatívy na rok 2026.

V Bruseli prebehla tiež Medzivládna konferencia s Albánskom, ktorá potvrdila otvorenie rokovaní medzi EÚ a Albánskom o ďalších prístupových kapitolách týkajúcich sa dopravy, energetiky, konektivity, životného prostredia a klimatických zmien. Eštok v tejto súvislosti zdôraznil, že Slovensko dlhodobo podporuje rozširovanie Európskej únie na základe zásluhovosti. Dodal, že „Albánsko urobilo významný pokrok a zaslúži si pokračovať v prístupových rokovaniach.“

Viac o téme: BruselEurópska úniaRada EÚMarek Eštok
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zľava švédsky štátny epidemiológ
Švédsky minister zdravotníctva varuje pred vplyvom sociálnych médií na mládež: EÚ musí konať rýchlo
Zahraničné
Matúš Šutaj Eštok
Šutaj Eštok chce iniciovať spoločný postup pri digitálnych podvodoch: EÚ musí prijať jasné a záväzné pravidlá!
Domáce
Europarlament diskutoval o posilnení
Europarlament diskutoval o posilnení jednotného trhu a konkurencieschopnosti EÚ
Zahraničné
Migráciu musí EÚ riešiť
Migráciu musí EÚ riešiť spoločne: Slovensko ukázalo solidaritu s Ukrajincami, uviedol Brunner
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

SuperStaristu v zahraničí OKRADLI: Skočila naňho, schmatla PENIAZE a utiekla!
SuperStaristu v zahraničí OKRADLI: Skočila naňho, schmatla PENIAZE a utiekla!
Prominenti
Podľa trénera Žiliny Milana Bartoviča to dnes nebol ľahký zápas
Podľa trénera Žiliny Milana Bartoviča to dnes nebol ľahký zápas
Zoznam TV
Brankár Prešova Jaroslav Janus: Ťažko vyhrať zápas len s jedným streleným gólom
Brankár Prešova Jaroslav Janus: Ťažko vyhrať zápas len s jedným streleným gólom
Šport

Domáce správy

Martina Šimkovičová
Náročný program sa podpísal na ministerkinom zdraví: Šimkovičová skončila v nemocnici na infúziách!
Domáce
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
FOTO Zvyšovanie daní a pohľad
Zvyšovanie daní a pohľad expertov: Sme výnimoční rekordmani, ekonomické ukazovatele ako z nočnej mory!
Domáce
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrela uznávaná a obľúbená LEKÁRKA! Bola skvelá odborníčka s ľudským prístupom
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrela uznávaná a obľúbená LEKÁRKA! Bola skvelá odborníčka s ľudským prístupom
Regióny

Zahraničné

Bratia Menendezovci zostávajú vo
Bratia Menendezovci zostávajú vo väzení za vraždu svojich rodičov: Súd odmietol preskúmať ich prípady
Zahraničné
Rada Eruópskej únie pre
Rada Eruópskej únie pre všeobecné záležitosti diskutovala o právnom štáte aj o rozširovaní Únie: Slovensko zastupoval M. Eštok
Zahraničné
Prezident Donald Trump máva
Trump priletel na druhú štátnu návštevu Británie: Sprevádza ho na nej aj jeho manželka Melania
Zahraničné
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Izraelský premiér Netanjahu oznámil stretnutie s Trumpom: Diskutovať budú o nedávnom útoku Izraela na Katar
Zahraničné

Prominenti

Dolph Lundgren
Slávny herec porazil RAKOVINU dvakrát a teraz... NOVÉ informácie o jeho zdravotnom stave!
Zahraniční prominenti
Jan Bendig
SuperStaristu v zahraničí OKRADLI: Skočila naňho, schmatla PENIAZE a utiekla!
Domáci prominenti
Sisa Lelkes Sklovská, Juraj
Lelkesovci o KRÁDEŽI v ich dome: Sise zostali len PRÁZDNE KRABICE, ale... Zlodeji urobili túto CHYBU!
Domáci prominenti
Keith Flint
Smutný koniec výstredného speváka: V sobotu odbehol preteky, v pondelok spáchal samovraždu
Osobnosti

Zaujímavosti

Záhada sochy Panny Márie:
Záhada sochy Panny Márie: PREKVAPENIE pre veriacich! Slzy krvi priniesli šokujúce ODHALENIE
Zaujímavosti
FOTO Majiteľ počul zvláštne zvuky,
Hrôzostrašné zvuky zo steny odhalili desivú pravdu: Majiteľ bytu skoro odpadol! FOTO Neznámy muž si tam zariadil bývanie
Zaujímavosti
Leniví a večne vyčerpaní?
Leniví a večne vyčerpaní? Tieto potraviny ZMENIA úplne všetko
vysetrenie.sk
FOTO Matka prinútila svoju dcérku
Škandál v škole! Oblečenie päťročného dievčatka vyvolalo v škole POHORŠENIE: Rodičia hovoria o sexualizácii detí
Zaujímavosti

Dobré správy

Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk

Ekonomika

Lacné potraviny sľubujú aj českí politici: Majú ich návrhy šancu na úspech?
Lacné potraviny sľubujú aj českí politici: Majú ich návrhy šancu na úspech?
Zvýšenie DPH sa dotkne obľúbených potravín: Pozrite si, čo všetko zdražie!
Zvýšenie DPH sa dotkne obľúbených potravín: Pozrite si, čo všetko zdražie!
V Trnave vyrobili už päť miliónov áut: Pozrite si unikátne zábery zo závodu! (foto)
V Trnave vyrobili už päť miliónov áut: Pozrite si unikátne zábery zo závodu! (foto)
MOL objavil ďalšiu ropu v Maďarsku: Prezradil, kde sa bude spracovávať! (foto)
MOL objavil ďalšiu ropu v Maďarsku: Prezradil, kde sa bude spracovávať! (foto)

Šport

Neskutočná prestrelka medzi Juventusom a Borussiou: Najšialenejší polčas histórie Ligy majstrov!
Neskutočná prestrelka medzi Juventusom a Borussiou: Najšialenejší polčas histórie Ligy majstrov!
Liga majstrov
Po zranení viseli vo vzduchu otázniky: Simeone rozhodol o Hanckovej účasti v Lige majstrov
Po zranení viseli vo vzduchu otázniky: Simeone rozhodol o Hanckovej účasti v Lige majstrov
Liga majstrov
O výhre oslabeného Realu rozhodli dve penalty, obrovská senzácia na úkor Benficy Lisabon!
O výhre oslabeného Realu rozhodli dve penalty, obrovská senzácia na úkor Benficy Lisabon!
Liga majstrov
Alexander Ovečkin oslavuje veľké jubileum: K hokeju ho priviedol brat, ktorý tragicky zahynul
Alexander Ovečkin oslavuje veľké jubileum: K hokeju ho priviedol brat, ktorý tragicky zahynul
NHL

Auto-moto

ZSSK získa ďalšie dva nové vlaky, do prevádzky ich zaradí v grafikone 2026/2027
ZSSK získa ďalšie dva nové vlaky, do prevádzky ich zaradí v grafikone 2026/2027
Doprava
Dokáže nová Škoda Epiq poraziť populárny Kamiq? Nové robustné SUV prichádza
Dokáže nová Škoda Epiq poraziť populárny Kamiq? Nové robustné SUV prichádza
Novinky
Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Novinky
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Inklúzia v práci nie je len módny trend. Prečo je to najväčšia výhoda vašej firmy?
Inklúzia v práci nie je len módny trend. Prečo je to najväčšia výhoda vašej firmy?
Práca s ľuďmi
Ako zvládať kariérny stres v ére neustálej dostupnosti? Rady, ako si nastaviť hranice a vyhnúť sa syndrómu vyhorenia
Ako zvládať kariérny stres v ére neustálej dostupnosti? Rady, ako si nastaviť hranice a vyhnúť sa syndrómu vyhorenia
Prostredie práce
Prečo stále odkladáme dôležité úlohy? Objavte, ako prekonať prokrastináciu a konečne začať!
Prečo stále odkladáme dôležité úlohy? Objavte, ako prekonať prokrastináciu a konečne začať!
Motivácia a produktivita
Quiet quitting na Slovensku: Tichý odchod, ktorý hovorí nahlas
Quiet quitting na Slovensku: Tichý odchod, ktorý hovorí nahlas
Prostredie práce

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Ako zavariť jablká na štrúdľu: Pečenie bez šúpania a strúhania
Ako zavariť jablká na štrúdľu: Pečenie bez šúpania a strúhania
Rady a tipy
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Rady a tipy

Technológie

Netflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovke
Netflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovke
Filmy a seriály
Čas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú naraz
Čas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú naraz
Vesmír
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Armádne technológie
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Android

Bývanie

Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?

Pre kutilov

Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Recepty
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Hviezdna speváčka Sima vypredala štadión: Podporiť ju prišiel neprehliadnuteľný raper Ego, nechýbala Tina a mnohí ďalší
Slovenské celebrity
Hviezdna speváčka Sima vypredala štadión: Podporiť ju prišiel neprehliadnuteľný raper Ego, nechýbala Tina a mnohí ďalší
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Martina Šimkovičová
Domáce
Náročný program sa podpísal na ministerkinom zdraví: Šimkovičová skončila v nemocnici na infúziách!
Zvyšovanie daní a pohľad
Domáce
Zvyšovanie daní a pohľad expertov: Sme výnimoční rekordmani, ekonomické ukazovatele ako z nočnej mory!
MIMORIADNY ONLINE Európska únia
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Európska únia chystá úder na ruskú ekonomiku: Môže tým zmeniť priebeh vojny s Ukrajinou
Donald Trump
Zahraničné
Zverejnený list odhalil krutú realitu: Trumpovi nejde o Ukrajinu! Sleduje úplne iný plán

Ďalšie zo Zoznamu