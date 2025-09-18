Štvrtok18. september 2025, meniny má Eugénia, zajtra Konštantín

Poľsko zatiaľ neplánuje kontroly na hranici so Slovenskom: Situáciu monitoruje

VARŠAVA - Poľsko zatiaľ neplánuje zaviesť dočasné kontroly na hranici so Slovenskom. Minister vnútra Marcin Kierwiňski uviedol, že takéto rozhodnutia sa prijímajú výlučne na základe analýz a informácií bezpečnostných služieb. Dodal že situáciu monitorujú a v prípade potreby ju bezodkladne prehodnotia. Minister to vyhlásil vo štvrtok na tlačovej konferencii s českým ministrom vnútra Vítom Rakušanom.

Kierwinski reagoval na informácie, že na území Slovenska sa nachádzajú osoby bez práva na pobyt v EÚ a mohli by sa chcieť dostať do Poľska. „Dnes sa boj o pevnosť hraníc Európskej únie a bezpečnosť Poliakov odohráva na poľsko-bieloruskej hranici a tam smeruje väčšina síl a prostriedkov,“ vyhlásil minister. Dodal, že východná hranica zostáva hlavným cieľom hybridných útokov využívajúcich nelegálnu migráciu.

Český minister vnútra Vít Rakušan na spoločnom brífingu ocenil rýchlu spoluprácu medzi oboma krajinami a zdôraznil význam solidarity v čase rastúcich bezpečnostných hrozieb. Pripomenul, že Česká republika poskytla Poľsku tri vrtuľníky určené na boj proti dronom. „Som rád, že česká pomoc prišla rýchlo a že vrtuľníky už na mieste účinne pomáhajú,“ uviedol. Podľa neho je nevyhnutné, aby Európa jednotne reagovala na hybridné hrozby zo strany Ruska a Bieloruska, vrátane zneužívania migrácie ako nástroja nátlaku.

Obaja ministri potvrdili, že Varšava a Praha spoločne vystupujú aj na úrovni Európskej únie s cieľom posilniť ochranu vonkajších hraníc. Podporujú aj Fínsko a pobaltské štáty v opatreniach proti tlaku zo strany Ruska a Bieloruska.

Varšava a Praha finalizujú novú zmluvu o policajnej spolupráci, ktorá má uľahčiť spoločný boj proti cezhraničnej kriminalite a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov prihraničných regiónov. Podľa Rakušana aj poľského ministra zostáva vyriešiť už len technické detaily. „Táto dohoda nie je formalitou, jasne ukazuje, ako zabezpečiť pocit bezpečia našim občanom,“ povedal český minister.

