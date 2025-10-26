VEĽKÝ objav na poľskej hranici: Polícia odhalila skrytý TUNEL, viedol popod oceľový plot až do Bieloruska!

KONDRATKI – Pohraničnej stráži sa podarilo odhaliť možnú tajnú cestu pre migrantov, ktorí sa chceli nelegálnym spôsobom dostať na poľské územie. Len kúsok od hraničného plota niekto vykopal malý tunel.
Na poľskej hranici blízko mesta Kondratki v severovýchodnej časti krajiny, objavila pohraničná stráž Podlaski Oddział SG tajný tunel. Ako informujú Wiadomosći, stalo sa tak dňa 17. októbra. Polícia dokonca uverejnila na sociálne siete video aj fotky.
Jedna časť tunela ústí na bieloruské územie, druhá zhruba 20 metrov od hraničného plota v Poľsku. Hlavným cieľom tak bolo evidentne podliezť túto barikádu, ktorú Poliaci ešte väčšmi zabezpečili počas dlhotrvajúcej krízy s nelegálnymi migrantmi. Zdroj uvádza, že plot meria do výšky 5,5 metra a obmenou prešiel v roku 2022.
Viac nálezov
Poľská hraničná polícia pripomína, že nejde o ojedinelý prípad. Podobné provizórne tunely mali objaviť aj v priebehu septembra. Vtedy sa dokonca podarilo na hranici zadržať štyroch migrantov, ktorí sa museli vrátiť späť do Bieloruska. Hranicu medzi Poľskom a Bieloruskom netvorí len vysoký oceľový, ale aj elektrický plot, a to najmä v úsekoch, kde by sa dalo prebrodiť do Poľska cez rieku.