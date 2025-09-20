Spojenecké lietadlá v pohotovosti: Strážia poľský vzdušný priestor! Čo je dôvodom?

VARŠAVA/KYJEV - Poľsko dnes ráno vyslalo svoje a spojenecké lietadlá, aby zabezpečila bezpečnosť poľského vzdušného priestoru po tom, ako Rusko začalo letecké útoky na západe Ukrajiny blízko poľských hraníc. Uviedla to podľa agentúry Reuters poľská armáda.
NATO zvýšilo pohotovosť v členskej krajine
"Poľské a spojenecké lietadlá operujú v našom vzdušnom priestore, zatiaľ čo pozemná protivzdušná obrana a radarové prieskumné systémy boli uvedené do najvyššej pohotovosti," uviedlo operačné velenie armády členskej krajiny NATO v príspevku na sieti X.
O 05:40 SELČ bola takmer celá Ukrajina v pohotovosti kvôli varovaniu ukrajinského letectva pred ruskými raketovými a dronovými útokmi.
Poľsko reaguje na narušenie vzdušného priestoru
Poľsko tak zareagovalo deň po tom, ako podľa Varšavy ruské stíhačky porušili bezpečnú zónu poľskej ťažobnej plošiny v Balte. V piatok tiež ruské stíhačky narušili vzdušný priestor Estónska, ktoré sa rozhodlo požiadať spojencov o konzultácie podľa článku 4 zmluvy o Severoatlantickej aliancii. Rusko dnes odmietlo, že by jeho stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor. Išlo vraj o plánovaný let z ruskej Karélie na letisko v ruskej enkláve Kaliningradu.