Spojenecké lietadlá v pohotovosti: Strážia poľský vzdušný priestor! Čo je dôvodom?

VARŠAVA/KYJEV - Poľsko dnes ráno vyslalo svoje a spojenecké lietadlá, aby zabezpečila bezpečnosť poľského vzdušného priestoru po tom, ako Rusko začalo letecké útoky na západe Ukrajiny blízko poľských hraníc. Uviedla to podľa agentúry Reuters poľská armáda.

NATO zvýšilo pohotovosť v členskej krajine

"Poľské a spojenecké lietadlá operujú v našom vzdušnom priestore, zatiaľ čo pozemná protivzdušná obrana a radarové prieskumné systémy boli uvedené do najvyššej pohotovosti," uviedlo operačné velenie armády členskej krajiny NATO v príspevku na sieti X.

O 05:40 SELČ bola takmer celá Ukrajina v pohotovosti kvôli varovaniu ukrajinského letectva pred ruskými raketovými a dronovými útokmi.

Poľsko reaguje na narušenie vzdušného priestoru

Poľsko tak zareagovalo deň po tom, ako podľa Varšavy ruské stíhačky porušili bezpečnú zónu poľskej ťažobnej plošiny v Balte. V piatok tiež ruské stíhačky narušili vzdušný priestor Estónska, ktoré sa rozhodlo požiadať spojencov o konzultácie podľa článku 4 zmluvy o Severoatlantickej aliancii. Rusko dnes odmietlo, že by jeho stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor. Išlo vraj o plánovaný let z ruskej Karélie na letisko v ruskej enkláve Kaliningradu.

Poľská polícia zadržala dlho hľadaného Čecha: Vydával sa za Slováka
Zahraničné
Poľsko zatiaľ neplánuje kontroly na hranici so Slovenskom: Situáciu monitoruje
Zahraničné
Desivé vyhlásenia v ruskej televízii: Jadrový úder proti Francúzsku a Poľsku! A ešte jednu krajinu
Zahraničné
Nové zistenie o rakete, ktorá zasiahla rodinný dom v Poľsku: Bola poľská! Vypálila ju ich vlastná F-16
Zahraničné

Marek Majeský prezradil trik legendárneho slovenského herca: To si žiadny divák nevšimol!
Prominenti
Deň Ministerstva vnútra SR
Správy
V súťaži Slovak Press Photo 2025 zvíťazil aj fotoreportér TASR M. Svítok
Správy

Desivá nehoda v Novozámockom okrese: Mladému vodičovi sa stal osudný náraz do cisterny! Z auta ostal len šrot
Domáce
Na Ústavnom súde sa hromadia nevybavené veci: Chýbajúci sudca je problém, upozornila Plaváková
Domáce
Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, ktoré prebiehali bez nej, tvrdí Hrabko
Domáce
Zlatokopecká súťaž v Hodruši-Hámroch už túto sobotu: Príďte si vyskúšať ryžovanie zlata
Banská Bystrica

DESIVÉ scény z metropoly ČR: Policajné auto sa PREVRÁTILO na bok! Pomôcť sa snažili náhodní okoloidúci
Zahraničné
Rezignoval americký federálny prokurátor poverený vyšetrovaním kritikov Trumpa
Zahraničné
Trumpova administratíva hrozí Harvardovej univerzite ďalšími sankciami
Zahraničné
Brazílsky minister zdravotníctva neodcestuje do OSN pre vízové obmedzenia
Zahraničné

Vyzývavý outfit tehotnej Cardi B: V SEXI čipke ukázala všetko!
Zahraniční prominenti
2 roky od SAMOVRAŽDY partnera SuperStaristky: Zabil sa kvôli internetovému podvodníkovi!
Domáci prominenti
Žbirka, Hammel či Gombitová: Všetci spievali texty Kamila Peteraja... Poznáte ich? Otestujte sa!
Domáci prominenti
Krutá smrť hereckého idola: Napil sa mlieka a život sa mu obrátil naruby! Ochrnul a zomrel
Osobnosti

Opica ochutnala tradičnú čínsku pochúťku: TOTO skutočne ľuďom chutí? VIDEO jej reakcie baví internet
Zaujímavosti
Z meteoritu vychádzali záhadné chápadlá: VIDEO To sa hýbe?! Ľudia si myslia, že je to mimozemšťan
Zaujímavosti
Pornohviezda radí mužom s malou výbavou: Denne jej píšu stovky zúfalcov! Budete prekvapení, čo im odkázala
Zaujímavosti
Čo o „čistení od parazitov‟ hovoria odborníci?
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Ženský futbal
ZOH Miláno Cortina 2026
Slováci v zahraničí
Biatlon

Predstavujeme
Novinky
Doprava
Novinky

Rady, tipy a triky
Pre zamestnávateľov
Rady, tipy a triky
O práci s humorom

Rady a tipy
Rady a tipy

Veda a výskum
Armádne technológie
Veda a výskum
Aplikácie a hry

Stavebný materiál
Záhrada
Záhrada
Recepty

