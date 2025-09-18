Štvrtok18. september 2025, meniny má Eugénia, zajtra Konštantín

Francúzsko je paralyzované! Obrovské štrajky: Do ulíc vyšli lekári aj učitelia, polícia čaká milión demonštrantov

Protest vo Francúzsku
Protest vo Francúzsku (Zdroj: profimedia.sk)
PARÍŽ - Odbory naprieč Francúzskom začali dnes ráno štrajk proti plánovaným škrtom v rozpočte na budúci rok. Prevádzku obmedzili lekárne a nemocnice, výrazne zasiahnutá je mestská a regionálna doprava. Štrajkujú aj niektorí učitelia a tiež študenti. Úrady odhadujú, že do štrajkov a protestov sa na viac ako 250 miestach v celom Francúzsku zapojí až 900-tisíc ľudí. Podľa serveru BFMVT majú dnešné štrajky a protesty podporu väčšiny obyvateľov Francúzska.

"Pracujúci, ktorých zastupujeme, sa hnevá," stojí v spoločnom vyhlásení viacerých hlavných francúzskych odborových zväzov. Dnešné štrajky zvolali v reakcii na návrh predchádzajúcej vlády so škrtmi v rozpočte. Naďalej protestujú aj proti dôchodkovej reforme prezidenta Emmanuela Macrona, ktorá zvýšila minimálny vek odchodu do dôchodku z 62 na 64 rokov.

Minister vnútra končiacej vlády Bruno Retailleau informoval, že polícia už zabránila pokusom o sabotáž vodovodov na Martiniku a odstránila niektoré pouličné blokády napríklad v Marseille alebo v parížskom regióne. Informoval tiež o zatknutí viac ako 20 ľudí. Situácia ale podľa neho bola v ranných a dopoludňajších hodinách "menej intenzívna, ako sa očakávalo". Polícia čaká, že až 8000 ľudí sa pri demonštráciách bude snažiť vyvolať chaos. Vnútro plánuje nasadenie približne 80-tisíc policajtov a žandárov, zároveň bude monitorovať demonštrácie pomocou dronov.

Na plánovanej demonštrácii v hlavnom meste polícia dnes popoludní očakáva 50-tisíc až 100-tisíc ľudí, uviedla agentúra AFP. Médiá upozorňujú, že odborové zväzy prvýkrát od roku 2023 vyzvali na štrajk vo všetkých odvetviach.

Agentúry informujú aj o mobilizácii študentov, ktorí po celej krajine blokujú niektoré stredné a vysoké školy. "Zablokuj svoju strednú školu proti úsporným opatreniam," stálo podľa AFP na plagáte vyvesenom na budove gymnázia Maurice-ravel v Paríži, kde sa do štrajku zapojilo najmenej 300 študentov. Mobilizujú sa tiež lekárne, ktoré chcú protestovať proti zníženiu zliav na niektoré lieky. Deväť z desiatich by malo dnes zostať zatvorených.

Dnes ráno už štrajk výrazne ovplyvnil verejnú dopravu, predovšetkým v Paríži. Protesty naopak nemajú výrazne zasiahnuť vysokorýchlostné vlaky ani francúzske letiská, informovala agentúra AP. Kvôli protestom odložili úrady plány na premiestnenie 70 metrov dlhej tapisérie z Bayeux z 11. storočia, ktorú má Francúzsko po reštaurovaní zapožičať v budúcom roku Británii.

Francúzsko čelí po páde vlády Françoisa Bayroua, ktorá 8. septembra neustále hlasovala o dôvere, rozsiahlej politickej kríze. Nástupca Bayroua Sébastien Lecornu je kvôli plánovaným rozpočtovým škrtom pod tlakom nespokojnej verejnosti, parlamentu a investorov, ktorí sa obávajú rastúceho deficitu druhej najväčšej ekonomiky eurozóny. Minulý týždeň po celom Francúzsku vyšli do ulíc tisíce demonštrantov, aby pod heslom hnutia Bloquons tout (Blokujme všetko) protestovali proti Macronovej politike.

