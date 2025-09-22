Prieskum medzi Európanmi hovorí jasne: Väčšina ľudí by odmietla zníženie platu pre prácu z domu

FRANKFURT NAD MOHANOM - Väčšina zamestnancov v eurozóne by nesúhlasila so znížením platu, aby si udržala možnosť práce na diaľku. Ukázali to výsledky prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB), ktoré sú tak v rozpore s výsledkami mnohých doterajších prieskumov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Od roku 2019, po ktorom väčšina Európanov v dôsledku nástupu pandémie nového koronavírusu začala pracovať z domu, sa počet ľudí využívajúcich home office zvýšil na dvojnásobok. Momentálne pracuje z domu aspoň občas zhruba 22 % zamestnancov v eurozóne.
Podľa ECB však títo ľudia nie sú ochotní akceptovať skresanie platu výmenou za zotrvanie na home office. „Priemerný rozsah zníženia príjmov, ktorý by zamestnanci pracujúci z domu dva až tri dni v týždni akceptovali, je 2,6 %,“ uviedla ECB vo svojom ekonomickom bulletine. To je podľa centrálnej banky výrazne menej, než ukazujú iné odhady.
ECB zistila, že z celkového počtu zamestnancov využívajúcich home office pravidelne by približne 70 % neakceptovalo žiadne zníženie svojho platu, aby si túto prácu zachovalo. Zhruba 13 % by bolo ochotných súhlasiť s redukciou platu o 1 % až 5 % a asi 8 % by prijalo redukciu o 8 % až 10 %. Prieskum ECB zároveň ukázal, že ľudia pracujúci z domu častejšie sú ochotní súhlasiť s vyššími škrtmi vo svojom plate, len aby si túto formu práce zachovali.