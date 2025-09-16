Španielsko zaznamenalo najteplejšie leto v histórii s priemernou teplotou 24,2°C

MADRID - Španielsko má za sebou najhorúcejšie leto v histórii meraní, uviedla v utorok národná meteorologická agentúra AEMET. Ide o najnovší z radu globálnych teplotných rekordov.
Priemerná teplota v Španielsku bola toto leto 24,2 stupňa Celzia, čím prekonala doterajší rekord z roku 2022. Ide zároveň o najvyššiu hodnotu od začiatku meraní v roku 1961, uviedol na tlačovej konferencii hovorca AEMET Ruben del Campo.Dodal, že deväť z desiatich najteplejších liet v Španielsku od začiatku meraní v roku 1961 namerali v 21. storočí.Krajina v auguste zažila rekordnú 16-dňovú vlnu horúčav a podľa Zdravotného inštitútu Carlosa III. si vyžiadala viac ako 1100 úmrtí – väčšinou ľudí starších ako 65 rokov. Viedla tiež k lesným požiarom, ktoré zabili štyroch ľudí.
Od roku 1975, keď AEMET začala viesť záznamy, bolo v Španielsku 77 vĺn horúčav a šesť z nich presiahlo priemer o štyri stupne Celzia alebo viac. Päť z nich bolo od roku 2019. Vedci opakovane varujú, že klimatické zmeny spôsobené človekom vedú celosvetovo k častejším a intenzívnejším poveternostným javom.Najteplejšie leto od začiatku záznamov namerali tento rok aj meteorologické agentúry v Británii, Japonsku a Južnej Kórei.