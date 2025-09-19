Piatok19. september 2025, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava

Severokórejský vodca sledoval skúšky útočných dronov, vyslovil sa za využitie AI

Fotografia, ktorú poskytla severokórejská vláda, zachytáva severokórejského vodcu Kim Čong-una pri inšpekcii testu dronu na utajenom mieste v Severnej Kórei Zobraziť galériu (3)
Fotografia, ktorú poskytla severokórejská vláda, zachytáva severokórejského vodcu Kim Čong-una pri inšpekcii testu dronu na utajenom mieste v Severnej Kórei (Zdroj: SITA/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)
TASR

SOUL - Severokórejský vodca Kim Čong-un sledoval skúšky taktických útočných dronov. Zdôraznil pritom potrebu väčšmi v ich vývoji uplatniť umelú inteligenciu (AI). Píše o tom agentúra Jonhap a AFP odvolávajúcich sa na štvrtkové správy severokórejských štátnych médií.

Kim Čong-un údajne preveroval výkonnosť a bojovú použiteľnosť strategických a taktických prieskumných dronov, ako aj viacúčelových bezpilotných lietadiel. Skúšky podľa severokórejskej agentúry KCNA potvrdili účinnosť taktických útočných dronov série Kumsong pre bojové použitie i schopnosti strategických prieskumných dronov, pričom Kim bol s výsledkami „veľmi spokojný“. Nariadil posilnenie ich produkcie aj rozsiahlejšie využitie AI.

Ako píše Jonhap, je to prvýkrát, čo severokórejské médiá informujú o zmienených útočných dronoch typu Kumsong. „Rozvoj umelej inteligencie a operačných schopností bezpilotných zbraňových systémov by mal byť najvyššou prioritou pri modernizácii ozbrojených síl,“ povedal Kim Čong-un s tým, že drony sa stali kľúčovými vojenskými prostriedkami v tzv. modernom boji. Jonhap pripomína, že KĽDR otestovala už v marci - taktiež pod dohľadom Kima - tzv. kamikadze drony vybavené umelou inteligenciou.

Severná Kórea sa zameriava na vývoj dronov obzvlášť odvtedy, ako vyslala do Ruska tisíce svojich vojakov a podporila tak inváziu Moskvy na susednú Ukrajinu, pri ktorej zohrávajú významnú úlohu práve aj bezpilotné lietadlá.

Kim Čong-un, Severná Kórea, Útočné drony
FOTO Fotografia, ktorú poskytla severokórejská
