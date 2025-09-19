Obrovská rana pre Putina: Odchádza jeho blízky priateľ! Ako jediný bol proti vojne na Ukrajine

MOSKVA - Zástupca šéfa ruskej prezidentskej kancelárie Dmitrij Kozak podal demisiu, uviedol dnes ruský server RBK s odvolaním sa na svoje zdroje. O Kozakovom odchode píše s odvolaním sa na nemenovaný zdroj tiež časopis Forbes, podľa ktorého bol Kozak pripravený odstúpiť už v roku 2022 po ruskej invázii na Ukrajinu.
Demisia, doteraz oficiálne nepotvrdená, nasledovala po tom, čo začiatkom augusta americký list The New York Times (NYT) s odvolaním sa na svoje zdroje označil Kozaka za jediného z blízkych spolupracovníkov ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý dal najavo nesúhlas s vojnou proti Ukrajine. Koncom augusta - už po publikácii článku NYT - Putin výnosom zrušil v prezidentskej kancelárii dva odbory, ktoré mal Kozak na starosti, uviedol server BBC News.
Kozak spísal rezignačný list už cez víkend, odstupuje na vlastnú žiadosť, tvrdia dva zdroje RBK, podľa ktorých Kozak zvažuje rôzne ponuky na pôsobenie v podnikateľskej sfére.
Kozak je jedným zo služobne najstarších Putinových spolupracovníkov. V roku 2000, keď sa Putin stal hlavou štátu, bol najprv zástupcom šéfa prezidentskej kancelárie, potom prvým zástupcom šéfa kancelárie. V roku 2004 prešiel do vlády, kde pôsobil ako minister regionálneho rozvoja a ako vicepremiér. Do prezidentskej kancelárie sa vrátil v roku 2020 ako zástupca jej vtedajšieho šéfa Antona Vajna, pripomenul RBK.
V prezidentskej kancelárii mal Kozak na starosti Ukrajinu, ale po vpáde ruských vojsk do susednej krajiny bol od ukrajinských záležitostí odstavený, dodala BBC.