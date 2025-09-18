Nepríjemné chvíľky na ministerstve vnútra: Zamestnancov potrápila HNAČKA! Vedenie rezortu muselo zakročiť

PRAHA - Veľká časť zamestnancov ministerstva vnútra ČR bojovala v uplynulých dňoch s hnačkou. Kvôli šíreniu infekcie museli zatvoriť aj jedáleň a kantínu.
Ministerstvo vnútra ČR doslova ochromila v uplynulých dňoch hnačka. "V minulom týždni sa vyskytlo medzi zamestnancami rezortu ministerstva vnútra v objekte Letné hnačkové ochorenia. Ochorenie s ľahkým priebehom bolo zistené u 44 osôb," uviedla pre tn.cz hovorkyňa rezortu Hana Malá.
Vedenie rezortu na situáciu reagovalo zatvorením kantíny a jedálne a začala vyšetrovanie.
Následné epidemiologické vyšetrenie ale jednoznačný zdroj nákazy nezistilo. Výskyt ochorenia bol zrejme vírusového pôvodu, výsledky mikrobiologických vyšetrení nepreukázali prítomnosť bakteriálnych pôvodcov.
Stravovacie zariadenie je už plne v prevádzke. "Preventívne opatrenia stanovené orgánom ochrany verejného zdravia boli splnené a žiadne ďalšie zdravotné problémy sa u zamestnancov neobjavili," uviedla hovorkyňa.