Otrasný prípad: Matka uložila novorodenca do práčky! Dieťa neprežilo

ALBSTADT - V nemeckom meste Albstadt zomrelo dieťa, ktoré matka po pôrode vložila do práčky. Stroj následne spustil jej priateľ, ktorý o pôrode nevedel. Tragický prípad z marca tohto roka teraz rieši súd.
Obvinená detská sestra
Ako napísal denník Bild, pred súdom stojí 35-ročná zdravotná sestra pre deti, ktorá čelí obvineniu zo zabitia s prihliadnutím na krutosť činu. Žena tvrdí, že o svojom tehotenstve netušila. Podľa jej výpovede mala menštruáciu a nič nenasvedčovalo tomu, že by čakala dieťa.
Počas oslavy narodenín sa u nej objavili silné bolesti. Uzavrela sa v kúpeľni, kde v napustenej vode porodila.
Výpoveď matky
„Dieťa sa nehýbalo, zdalo sa mi, že nedýcha, otriasla mnou panika. V šoku som ho zabalila do uteráka a vložila do práčky,“ uviedla obžalovaná. Kvôli masívnej strate krvi skončila na pohotovosti. Lekárom však o pôrode nič nepovedala, aj keď sa jej opakovane pýtali na možné tehotenstvo.
Tragédia po spustení práčky
Priateľ ženy, ktorý zostal v byte, o pôrode nevedel. „Všetko bolo v kúpeľni od krvi. Vzal som prací prostriedok, aviváž a stlačil štart,“ vypovedal. Po cykle odstreďovania vytiahol prádlo a na zem mu vypadlo telo novorodenca. „Bol to šok môjho života,“ povedal pred vyšetrovateľmi.
Podľa lekárskej správy malo dieťa na chrbte viditeľný otlačok bubna práčky. Výška možného trestu pre ženu zatiaľ nie je známa.