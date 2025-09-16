Utorok16. september 2025, meniny má Ľudmila, zajtra Olympia, Melisa

Atentátnik na konzervatívneho aktivistu Kirka: K vražde sa priznal ešte pred zatknutím! A nie je to žiadny liberál

Tyler Robinson spáchal atentát na Charlieho Kirka
Tyler Robinson spáchal atentát na Charlieho Kirka (Zdroj: Profimedia.sk)
WASHINGTON - Tyler Robinson (22) z amerického Utahu zostáva vo väzbe, kde čaká na súd. Podľa Washington Post sa k vražde konzervatívneho aktivistu a podporovateľa Donalda Trumpa, Charlieho Kirka (†31), priznal ešte pred zatknutím – v správe zverejnenej v skupinovom chate na platforme Discord.

Priznanie pred zatknutím

„Ahojte, ľudia, zlé správy. To som bol ja včera na UVU,“ napísal Robinson podľa zistení denníka. UVU – Utah Valley University – je miesto, kde bol Kirk počas prednášky zastrelený. Správa bola odoslaná len dve hodiny predtým, než Robinsona po 33-hodinovom pátraní zadržala polícia. Dvaja členovia chatu potvrdili, že účet aj správa sú autentické.

Podľa Washington Post niektorý z účastníkov skupiny spravil snímky obrazovky a odovzdal ich redakcii aj samotnej platforme Discord, ktorá ich poskytla vyšetrovateľom.

Pátranie a zadržanie

Po útoku polícia spustila rozsiahlu verejnú výzvu na pomoc s identifikáciou páchateľa. Rozhodujúcu úlohu však nakoniec zohrala rodina. Robinsonov otec spoznal na záberoch svojho syna a obrátil sa na rodinného priateľa, miestneho mládežníckeho pastora, ktorý následne kontaktoval políciu.

Podľa FBI našli vyšetrovatelia Robinsonovu DNA na uteráku, do ktorého bola zabalená zbraň, aj na skrutkovači objavenom na streche, odkiaľ bol výstrel vypálený. Kirk zomrel po jedinej strele z opakovacej pušky, ktorá ho zasiahla do krku zo vzdialenosti približne 180 metrov.

Čo o Robinsonovi hovoria blízki a známi

Obraz mladého muža, ktorý sa zrazu ocitol v centre jedného z najvýraznejších politických atentátov posledných rokov, je rozporuplný. Robinson vyrastal v južnom Utahu v tichej štvrti Washington City, kde ho susedia poznali ako pokojného, inteligentného a skôr rezervovaného človeka. Podľa KSL.com pochádza z láskyplnej rodiny, v škole dosahoval nadpriemerné výsledky – v americkom prijímacom teste ACT získal skóre 34 z 36 bodov, čo ho radilo medzi špičku študentov.

Krátko navštevoval Utah State University, ale po jednom semestri štúdium ukončil a zapísal sa na technickú školu v St. George, kde sa pripravoval na prácu elektrikára. Ako uvádza People.com, žil so spolubývajúcou, ktorá prechádzala tranzíciou. Politicky sa v posledných rokoch podľa rodiny vzďaľoval od konzervatívnych koreňov, hoci oficiálne bol vedený ako nezávislý volič, píše Washington Post. Doteraz neexistujú záznamy o tom, že by mal trestnú minulosť.

Robinsonovo posledné posolstvo

V diskusnej skupine na Discorde sa Robinson pred zatknutím rozlúčil slovami: „Čoskoro sa cez priateľa vzdám polícii. Ďakujem za dobré časy a smiech, boli ste skvelí – ďakujem za všetko.“ Reakcie prišli až nasledujúce ráno. Jeden z členov chatu napísal: „Modlite sa za Tylera a jeho pokánie. Aj keď bola politika Charlieho Kirka pre niektorých neprijateľná, prosím, aby sme sa modlili za neho aj za jeho rodinu v týchto zmätených časoch.“

Politicky výbušná vražda

Charlie Kirk bol známym konzervatívnym aktivistom, podporovateľom Donalda Trumpa a výrazným hlasom v témach ako právo na zbrane, interrupcie či LGBT otázky. Jeho smrť šokovala americkú politickú scénu.

Guvernér Utahu Spencer Cox v rozhovore pre NBC News potvrdil, že Robinson zatiaľ s políciou nespolupracuje. V utorok má byť predstavený sudcovi pre rozhodnutie o väzbe.

Ďalšie zo Zoznamu