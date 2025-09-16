Ferenčák potvrdil účasť na kongrese socialistov: Návrh na vylúčenie Smeru zatiaľ nevidel

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady (NR) SR a člen Strany európskych socialistov (PES) Ján Ferenčák (Hlas-SD) sa plánuje zúčastniť na októbrovom straníckom kongrese PES. Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii. Potvrdil, že z médií zachytil aj informácie o tom, že PES má na kongrese podať návrh na vylúčenie Smeru-SD zo svojich štruktúr. Návrh však podľa vlastných slov nevidel.
„Dostal som pozvánku na kongres PES od 16. do 18. októbra v Amsterdame. Plánujem sa zúčastniť tohto snemu. Budem ešte s mojimi partnermi a kolegami v zahraničí konzultovať, aký priestor mi tam bude umožnený, či aj vystúpiť pred všetkými členmi a otvorene sa s nimi rozprávať o stave sociálnej demokracie a hodnotách sociálnej demokracie aj u nás na Slovensku,“ poznamenal.
Ferenčák potvrdil, že zachytil, že Smer-SD má byť na kongrese z PES vylúčený. Konkrétny návrh však nevidel. Je zvedavý na argumentáciu daného kroku. Bude podľa neho na strane Smer-SD, ako sa k tomu postaví. „Možno prídu predstavitelia a budú sa obhajovať alebo to prijmú a jednoducho si zvolia svoju inú rodinu,“ povedal. Z médií má tiež informácie o tom, že komunikácie o integrácii Hlasu-SD do PES zatiaľ neprebiehajú. „Nie je však vylúčené, že takáto komunikácia do budúcna môže byť otvorená,“ podotkol.
PES má na budúci mesiac na straníckom kongrese natrvalo vylúčiť zo svojich štruktúr Smer-SD. Informáciu priniesol portál Euractiv.com odvolávajúci sa na tri zdroje. O pozastavení plného členstva Smeru-SD a asociovaného členstva strany Hlas-SD rozhodlo predsedníctvo v októbri 2023 pre odklon od hodnôt PES a vytvorenie vládnej koalície so Slovenskou národnou stranou.