Poslanci začali utorkové rokovanie diskusiou ku konsolidácii: Dnes budú rokovať až do 20:00

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali utorkové rokovanie 39. schôdze vládnym návrhom na skrátené legislatívne konanie v súvislosti s opatreniami konsolidácie verejných financií. Priamo návrhu zákona sa majú venovať až potom. Na utorok majú zákonodarcovia naplánovaných taktiež viacero návrhov predložených Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktorým by sa mali venovať poobede.

Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) počas minulého týždňa oznámil 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Vláda balík, zatiaľ bez úspor jednotlivých ministerstiev, schválila v stredu (10. 9.) a navrhla ho parlamentu prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní už na aktuálnej schôdzi.

Opoziční poslanci v piatok (12. 9.) počas svojich vystúpení opakovane kritizovali snahu koalície rokovať o konsolidačnom balíku zrýchlene. O zlom stave verejných financií sa podľa nich vie už dávno, a preto aj opatrenia na ich ozdravenie mali byť predstavené skôr, aby sa o nich mohlo rokovať v štandardnom režime. Minister financií upozorňoval, že zlé verejné financie zdedil po predchádzajúcich vládach, v ktorých pôsobili viacerí predstavitelia súčasnej opozície.Poslancov čaká v utorok zároveň hlasovanie o viacerých prerokovaných návrhoch, keďže v piatok sa nehlasovalo.

Novelou sa majú prevziať európske pravidlá na rozvoj kapitálových trhov

Odstrániť prekážky rozvoja regulovaných trhov v Európskej únii (EÚ), zatraktívniť tieto trhy či uľahčiť malým a stredným podnikom prístup ku kapitálu je cieľom viacerých nových európskych pravidiel, ktoré má do slovenského právneho poriadku prevziať novela zákona o cenných papieroch. Návrh z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

Zasadnutie poslancov Národnej rady  (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Novelizovanou smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi sa napríklad odstraňujú identifikované prekážky, ktoré bránili rozvoju regulovaných trhov v EÚ a upravujú sa informačné povinnosti obchodníkov s cennými papiermi voči ich klientom. Zavádza sa tiež požiadavka na zabezpečenie plnenia noriem kvality údajov zasielaných poskytovateľovi konsolidovaného systému. Spresňuje sa aj možnosť dočasne pozastaviť alebo obmedziť obchodovanie na regulovanom trhu, mechanizmus kontroly nad riadením pozícií v komoditných derivátoch a derivátoch na emisné kvóty a dopĺňa sa sankčný režim.

Ďalšia preberaná európska smernica má za cieľ zatraktívniť verejné kapitálové trhy v EÚ pre spoločnosti a uľahčiť malým a stredným podnikom prístup ku kapitálu. Stanovuje podmienky na poskytovanie investičného prieskumu tretími stranami investičným spoločnostiam poskytujúcim správu portfólia, čo má zatraktívniť malé a stredné spoločnosti z hľadiska investorov.Novelou sa majú prevziať aj upravené pravidlá zaobchádzania s rizikom koncentrácie a s rizikom protistrany. Návrh prináša tiež úpravu vybraných ustanovení na základe poznatkov z praxe.Jednotlivé časti novely majú nadobudnúť účinnosť postupne, a to 1. novembra 2025, 5. júna, 6. júna, 25. júna a 5. decembra 2026.

Úrad vládneho auditu sa má zrušiť, jeho kompetencie sa presunú pod Ministerstvo financií

Rozpočtová organizácia Ministerstva financií (MF) SR Úrad vládneho auditu sa má zrušiť a jeho kompetencie sa presunú pod rezort financií. Dôvodom je najmä úspora a konsolidácia verejných financií, ku ktorej dôjde znížením celkového limitu počtu zamestnancov kapitoly MF SR. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o finančnej kontrole a audite, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.Rezort financií bude môcť po zmenách hodnotiť kvalitu nastavenia a funkčnosti vnútorného kontrolného systému, ktorého súčasťou je aj finančné riadenie a finančná kontrola. Ministerstvo bude môcť naďalej hodnotiť aj vykonávanie vnútorného a vládneho auditu. Po novom sa MF rozšíria kompetencie v oblasti rozhodovania o porušení finančnej disciplíny, ukladania a vymáhania odvodov, penále a pokút za porušenie finančnej disciplíny.

 (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

„Táto nová kompetencia Ministerstva financií SR súvisí so zrušením Úradu vládneho auditu, ktorý je rozpočtovou organizáciou Ministerstva financií SR, pričom všetky jeho kompetencie prechádzajú na Ministerstvo financií SR,“ uvádza sa v materiáli.Presun kompetencií zo zrušeného úradu na MF má popri úspore verejných financií priniesť aj efektívnejšiu koordináciu vládnych auditov a kvalitnejšie výstupy z nich. Rezort počíta aj so skrátením dĺžky trvania vládnych auditov, keďže budú zabezpečované a vykonávané priamo MF.

„Taktiež sa zabezpečí kvalitnejšie a efektívnejšie riadenie ľudských zdrojov a s tým súvisiace efektívnejšie prerozdelenie personálnych kapacít, ako aj finančných zdrojov v súvislosti s výkonom vládnych auditov,“ zhodnotil rezort.V rámci novely zákona sa dopĺňa možnosť pre orgány verejnej správy, ktoré nie sú správcom kapitoly štátneho rozpočtu, zaviesť v rámci svojho orgánu verejnej správy vnútorný audit, pričom na výkon vnútorného auditu sa budú vzťahovať určené práva a povinnosti upravujúce vnútorný audit.

Ochrana spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku by sa mala zvýšiť

Ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku by sa mala zvýšiť. Vyplýva to z návrhu nového zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.„Návrh zákona sleduje viacero cieľov, ktoré majú primárne riešiť problematiku finančných služieb poskytovaných spotrebiteľom na diaľku prostredníctvom rôznych online kanálov. Doterajšia právna úprava adekvátne nereaguje na technické možnosti, akými môžu byť finančné služby na diaľku ponúkané a poskytované v súčasnosti,“ priblížil rezort financií.Novým zákonom sa má podľa MF dosiahnuť najmä zavedenie komplexnej a aktuálnej právnej regulácie v oblasti ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku. Má sa posilniť právna istota v reakcii na rýchly technologický vývoj v oblasti digitalizácie. Majú sa tiež vymedziť zásady, ktoré budú platné aj pre prostriedky, ktorých používanie ešte nie je rozšírené, alebo ktoré ešte nie sú známe.

Ladislav Kamenický  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Rezort financií upozornil, že poskytovanie finančných služieb spotrebiteľom na diaľku sa za uplynulých 20 rokov výrazne zmenilo. Obchodníci a spotrebitelia finančných služieb prestali používať napríklad fax, pričom sa objavili noví aktéri, napríklad fintech spoločnosti s novými obchodnými modelmi a novými distribučnými kanálmi, napríklad finančné služby predávané online. „Pandémia ochorenia COVID-19 a súvisiace obmedzenia pohybu taktiež dopomohli k zrýchleniu nakupovania online vo všeobecnosti (napríklad v bankovom sektore sa zmluvné vzťahy uzatvárali prostredníctvom elektronických prostriedkov),“ podčiarklo ministerstvo financií.Ciele návrhu budú podľa MF splnené prostredníctvom ustanovenia zákonných požiadaviek v rámci úplnej harmonizácie na úpravu predzmluvných informácií, úpravou práva na odstúpenie od zmluvy, uplatnením zásady spravodlivého zaobchádzania v online prostredí a presadzovaním práva.Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 19. júna 2026.

