Slovensko zasiahla epidémia VŠÍ! V TÝCHTO častiach krajiny je to najhoršie: Ľudia vykupujú lekárne

BRATISLAVA - Slovensko opäť postihla epidémia vší. Lekárne zaznamenávajú zvýšený nárast predaja prípravkov proti všiam a to najmä na západe Slovenska, na Spiši a v Košiciach. Farmaceutická laborantka Tatiana Kocúrková radí, ktoré moderné technológie v boji proti všiam poznáme, v čom spočíva prevencia a ktoré prípavky ľudia vykupujú najviac.
Začiatok školského roka okrem nových zážitkov a kamarátstiev prináša aj zvýšený výskyt detských vší. Tieto malé parazity sa najčastejšie objavujú tam, kde sú deti v úzkom kontakte – stačí chvíľka hry, objatie či spoločná fotografia a vši si nájdu cestu z jednej hlavy na druhú. Štatisticky sa každé tretie dieťa v kolektíve počas školského roka stretne so všami. Vši nepoznajú hygienu ani hanbu – poznajú len blízkosť.
Rodičom chodia v posledných týždňoch upozornenia o výskyte vší v kolektívoch svojich detí a to prostredníctvom školských komunikačných systémov, ako je Edupage. Informácie o zavšivavení sa tak dostávajú do domácností rýchlejšie, no zároveň môžu vyvolať stres či pocit hanby. „Stretávame sa s tým, že rodičia sa hanbia prísť do lekárne a pýtať si prípravky proti všiam. Je to úplne zbytočné – vši sa môžu objaviť u každého dieťaťa, bez ohľadu na hygienu či rodinné zázemie,“ hovorí Kvetoslava Vacek, manažérka internej a externej komunikácie v Dr. Max.
Prevencia: Čo by mali rodičia vedieť
- Zavšivavenie nie je hanba. Vši sa šíria kontaktom, nie špinou.
- Pravidelná kontrola vlasov u detí je najlepšia prevencia.
- Pranie bielizne nad 60 °C zničí parazity.
- Gumičky a stužky s éterickými olejmi (napr. levanduľa, rozmarín, eukalyptus) znižujú riziko prenosu.
- Čajovníkový olej možno nakvapkať na vlasy ako prevenciu.
- Repelenty sú dostupné aj vo forme sprejov či šampónov.
V septembri sa v SR predali tisícky produktov proti všiam
Lekárne Dr. Max každoročne zaznamenávajú nárast predaja produktov proti všiam práve v septembri. Predaje týchto produktov sa zvýšili najmä v obciach Modra, Senec, Bratislava – Záhorská Bystrica, Bratislava – Lamač, Bratislava – Rača, Spišská Belá a Košice – Barca.
"Milí rodičia, prekontrolujte, prosím, Vašim deťom hlavy. Dnes nám bol nahlásený výskyt vší u dieťaťa navštevujúceho našu materskú školu," znela výzva Materskej školy v obci Suchohrad v okrese Malacky. "Vzhľadom na možný výskyt pedikulózy (vši), prosíme rodičov, aby preventívne prekontrolovali deťom doma hlavy," vyzývala zase rodičov Materská škola Maršová - Rašov v okrese Bytča. Celkovo sa v lekárňach Dr. Max počas septembra predali tisícky produktov proti všiam po celom Slovensku.
Najviac ľudia vykupujú šampóny
„Najväčší záujem evidujeme o šampóny, ktoré jednoznačne dominujú v predaji prípravkov proti všiam," dopĺňa Vacek. V ponuke je až okolo 50 produktov – od roztokov, sprejov a repelentov až po doplnky ako hrebene či gumičky.
Lekárne deklarujú, že sú a sezónu vší pripravení. „Zásoby sú zabezpečené a vývoj situácie priebežne monitorujeme,“ uvádza Vacek.
Moderné technológie bez strihania vlasov
Zatiaľ čo v minulosti boli možnosti obmedzené na ostrihanie vlasov či použitie agresívnych chemických prípravkov, dnes už existujú moderné a efektívne riešenia. Ich hlavnou prednosťou je bezpečnosť, šetrnosť k pokožke a fakt, že nevyvolávajú rezistenciu u parazitov.
Termoterapia
Špeciálne zariadenia na báze riadeného prúdu teplého vzduchu dokážu usmrtiť vši aj hnidy. Teplo dehydratuje parazita a zastaví jeho vývoj bez potreby chemických látok. „Tento spôsob je vhodný aj pre deti s alergiami či citlivou pokožkou a predstavuje ekologickú alternatívu k tradičným prípravkom,“ vysvetľuje farmaceutická laborantka Kocúrková. Tento inovatívny postup nie je dostupný v domácich podmienkach, vykonáva sa iba na špecializovaných klinikách. Fén alebo žehlička na vlasy môžu mať čiastočne podobné výsledky, ale nie sú účinné pri korienkoch vlasov a hrozí riziko popálenia.
Elektrické hrebene
Na trhu okrem iného pribúdajú hrebene využívajúce elektrické impulzy, ktoré narušia nervový systém vší a zároveň uľahčujú ich odstránenie z vlasov. Používajú sa podobne ako klasické husté hrebene, no efekt je intenzívnejší – vyčesávanie je rýchlejšie a účinnejšie. Niektoré modely majú aj odsávanie, pomocou ktorého sú vši ihneď aj odstránené z vlasov.
Nové prípravky – fyzikálne pôsobenie
Farmaceutická laborantka upozorňuje, že klasické chemické pedikulicídy postupne strácajú účinok, pretože vši si voči nim vytvárajú rezistenciu. „Moderné prípravky preto využívajú minerálne a silikónové oleje, ktoré vši obalia a udusia. Fungujú čisto fyzikálne, nedráždia pokožku, nepoškodzujú vlasy a sú bezpečné pri opakovanom použití. Najnovšie produkty kombinujú tieto oleje s rastlinnými extraktmi alebo polymérmi, ktoré uľahčujú uvoľnenie hníd z vlasu,“ vysvetľuje odborníčka.