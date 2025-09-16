Utorok16. september 2025, meniny má Ľudmila, zajtra Olympia, Melisa

Mesto Gaza je v plameňoch: Izrael začal pozemnú ofenzívu! Hamas využíva rukojemníkov ako živé štíty, tvrdí Trump

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Leo Correa)
TASR, ČTK

TEL AVIV - Izraelská armáda v noci na dnes začala očakávanú pozemnú ofenzívu s cieľom obsadiť mesto Gaza, uviedol server Axios. Kroku podľa neho predchádzali intenzívne vzdušné útoky.

IDF potvrdila inváziu do Gazy, Trump varoval Hamas pred použitím rukojemníkov

Izraelská armáda v utorok ráno prvýkrát oficiálne priznala, že vstúpila do Gazy. Vojenský hovorca pre arabské médiá plukovník Avichaj Adraee oznámil, že obyvatelia mesta sa musia okamžite evakuovať, pretože sa oficiálne mení na bojovú zónu. Podľa palestínskych zdrojov tanky IDF prenikli priamo do centra mesta, čo je eskalácia, aká sa v severnej Gaze neodohrala už dva roky.

Invázia, ktorá rozdeľuje aj izraelské velenie

Hoci premiér Benjamin Netanjahu nariadil postup do Gazy, krok vyvolal kontroverzie aj medzi izraelskými bezpečnostnými špičkami. Podľa denníka Jerusalem Post väčšina predstaviteľov obranného aparátu vrátane náčelníka generálneho štábu Ejala Zamira s útokom nesúhlasila. Zamir však na rozdiel od očakávaní neodstúpil – podľa všetkého dúfa, že dokáže zmierniť rozsah operácie a obmedziť riziká pre izraelských rukojemníkov, vojakov i palestínskych civilistov.

Netanjahu naopak argumentuje, že obsadenie mesta ešte viac podlomí Hamas, ktorý podľa neho utrpel ťažké straty počas uplynulých dvoch rokov.

Trump: „Ak Hamas použije rukojemníkov ako štít, všetky stávky padajú“

Situáciu komentoval aj americký prezident Donald Trump. Na sieti Truth Social napísal, že podľa správ Hamas presunul rukojemníkov na povrch, aby ich využil ako ľudské štíty pred izraelskou ofenzívou.

„Práve som čítal správu, že Hamas presunul rukojemníkov na povrch, aby ich použil ako ľudské štíty proti izraelskému pozemnému útoku. Dúfam, že lídri Hamasu vedia, do čoho sa púšťajú, ak to urobia. Toto je ľudská zverstvá, aké svet videl len málokedy. Nedovoľte, aby sa to stalo, inak všetky stávky padajú. Okamžite prepustite všetkých rukojemníkov!“ varoval Trump.

Aktualizované 9:24 Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v utorok uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v palestínskom Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“.

 (Zdroj: SITA/AP Photo/Yousef Al Zanoun)

Izraelský bezpečnostný kabinet v auguste rozhodol o pláne dobyť mesto Gaza a zničiť tak palestínske teroristické hnutie Hamas a zabezpečiť tak návrat rukojemníkov zadržiavaných ozbrojencami. Izraelská armáda preto vyzvala všetkých obyvateľov mesta Gaza, aby utiekli do takzvaných humanitárnych zón ďalej na juh Pásma Gazy.Počas minulého týždňa izraelská armáda zvýšila počet vzdušných útokov na mesto Gaza a zničila desiatky výškových budov, ktoré podľa nej Hamas využíval na vojenské účely. Bombardovanie Gazy nabralo na intenzite v pondelok večer, načo do mesta vošli prvé izraelské tanky, uviedol Axios s odvolaním sa na miestne médiá.

 (Zdroj: SITA/Abir Sultan/Pool Photo via AP)

Operácia znamená eskaláciu vojny, ktorá trvá takmer dva roky. Očakáva sa, že zvýši počet obetí a prehĺbi humanitárnu katastrofu v palestínskej enkláve, pripomenul Axios s tým, že proti začatiu ofenzívy sa vyslovili šéfovia izraelskej armády aj tajných služieb.Ofenzíva sa začala niekoľko hodín po tom, ako sa americký minister zahraničia Marco Rubio stretol v Jeruzaleme s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a členmi jeho kabinetu. Šéf americkej diplomacie povedal, že Izrael má vo vojne v Pásme Gazy neotrasiteľnú podporu Spojených štátov. Dvaja izraelskí predstavitelia podľa serveru Axios uviedli, že Rubio povedal Netanjahuovi, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa podporuje pozemnú operáciu, chce ale, aby bola vykonaná rýchlo a čo najskôr skončila.

Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na útok Hamasu a jeho spojencov, pri ktorom palestínski ozbrojenci na juhu Izraela zabili na 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov.Podľa aktuálnych údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy bolo od začiatku vojny pri izraelských útokoch zabitých bezmála 65.000 Palestínčanov, uviedla agentúra WAFA. OSN tieto štatistiky, ktoré nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, považuje za spoľahlivé a uvádza, že väčšina obetí sú civilisti.

Izrael zaútočil na hnutie Hizballáh v južnom Libanone

Izrael v pondelok zaútočil na veliteľstvo šiitského militantného hnutia Hizballáh v provincii Nabatíja v južnom Libanone, oznámila izraelská armáda. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva utrpelo pri incidente zranenia najmenej osem osôb, vrátane štyroch detí a troch žien.  Izraelská armáda uviedla, že útok bol zameraný na zariadenie Hizballáhu v meste Nabatíja. Podľa nej prítomnosť hnutia v oblasti porušuje predchádzajúce dohody medzi Izraelom a Libanonom.

Izraelský dron zasiahol vozidlo Hizballáhu v južnom Libanone: Člen organizácie je zranený Prečítajte si tiež

Izraelský dron zasiahol vozidlo Hizballáhu v južnom Libanone: Člen organizácie je zranený

Hnutie izraelská armáda obvinila z obnovy jeho vojenskej infraštruktúry a z „ohrozovania libanonských civilistov a z používania ich ako ľudských štítov“.Libanonský bezpečnostný zdroj pre DPA uviedol, že izraelské vojenské lietadlá vykonali útok pomocou presne riadených rakiet, ktoré zasiahli parkovisko a prízemie budovy v meste Nabatíja.Miestne civilné obranné tímy evakuovali obyvateľov z okolitých budov v dôsledku obáv z ďalšieho bombardovania.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok potvrdil útok Izraela na Gazu a vyhlásil, že mesto „horí“. Izraelská armáda chce podľa neho touto ofenzívou zabezpečiť prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorých zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas. Izraelskí vojaci „statočne bojujú, aby vytvorili podmienky na prepustenie rukojemníkov a porážku Hamasu“.

Jisrael Kac  (Zdroj: SITA/AP Photo/Dan Balilty, File)

„(Mesto) Gaza horí. Izraelská armáda útočí na teroristickú infraštruktúru tvrdou rukou,“ uviedol Kac vo svojom vyhlásení. „Nevzdáme sa a neustúpime, kým nebude misia splnená,“ dodal minister.O izraelskom bombardovaní Gazy informovala ešte počas noci z pondelka na utorok agentúra AFP. Svedkovia pre AFP uviedli, že v meste prebieha „ťažké a nepretržité bombardovanie“. Správy potvrdil aj hovorca civilnej obrany Mahmúd Basal. Spravodajský portál Axios ešte predtým na základe vyjadrení nemenovaných izraelských predstaviteľov uviedol, že izraelská armáda spustila v pondelok v Gaze pozemnú ofenzívu s cieľom obsadiť toto mesto.

Hamas podľa Rubia nemá na prijatie dohody o prímerí veľa času

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok varoval, že palestínske militantné hnutie Hamas má len niekoľko dní na to, aby prijalo dohodu o prímerí. Vyhlásil tiež, že napriek minulotýždňovému izraelskému útoku na Dauhu má Katar ako jediný schopnosť sprostredkovať mier v Pásme Gazy.  AFP pripomína, že Rubiove varovanie prišlo uprostred izraelského bombardovania mesta Gaza, ktoré podľa agentúry AP americký minister svojimi vyjadreniami potvrdil.

„Izraelčania začali v tejto oblasti operácie. Myslíme si teda, že máme veľmi málo času na dosiahnutie dohody. Nemáme už mesiace, ale pravdepodobne len dni a možno niekoľko týždňov,“ povedal Rubio novinárom pred odletom z Izraela do Kataru.Izraelská armáda minulý týždeň v utorok zaútočila na sídlo Hamasu v katarskej metropole Dauha. Americký prezident Donald Trump po incidente vyjadril nespokojnosť s izraelským zásahom a označil ho za jednostranný krok nepodporujúci ciele USA ani Izraela. V pondelok trval na tom, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu na Katar opätovne nezaútočí.

Marco Rubio  (Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool)

„Samozrejme, musia sa rozhodnúť, či to po minulom týždni chcú urobiť, alebo nie, ale chceme, aby vedeli, že ak existuje nejaká krajina na svete, ktorá by mohla pomôcť ukončiť tento konflikt prostredníctvom rokovaní, je to Katar,“ vyhlásil Rubio.Agentúra Reuters pripomína, že hoci Katar označil izraelský útok za „zbabelý a zradný“, neuviedol však, že ho to odradí od jeho úlohy sprostredkovateľa spolu s Egyptom a Spojenými štátmi. Rubio podľa Reuters v utorok taktiež potvrdil, že Washington s Dauhou pripravujú „dohodu o posilnenej obrannej spolupráci, na ktorej sme pracovali a sme na pokraji jej finalizácie“.
 

