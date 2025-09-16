Írsky prezident navrhol vylúčenie Izraela a jeho spojencov z OSN

LONDÝN - Írsky prezident Michael Higgins navrhol, aby bol Izrael i krajiny, ktoré mu dodávajú zbrane, vylúčené z Organizácie Spojených národov (OSN). Informuje o tom agentúra DPA.
Stalo sa tak po tom, čo tím nezávislých expertov poverený Radou OSN pre ľudské práva dospel k záveru, že Izrael pácha v Pásme Gazy genocídu. V rozhovore s novinármi v rámci jedného z jeho posledných veľkých verejných vystúpení pred koncom funkčného obdobia Higgins reagoval na tieto zistenia a označil ich za „veľmi dôležitý dokument“.
„Verím, že kroky, ktoré sú teraz potrebné, je vylúčenie tých, ktorí páchajú genocídu, a tých, ktorí genocídu podporujú zbrojením,“ uviedol prezident. „Musíme zvážiť ich vylúčenie zo samotnej Organizácie Spojených národov a nemali by sme už viac váhať ohľadom ukončenia obchodu s tými, ktorí toto páchajú na iných ľuďoch,“ dodal. Zistenia nezávislého trojčlenného tímu sú doposiaľ najnovším obvinením vlády premiéra Benjamina Netanjahua z páchania genocídy.
Komisia OSN na prešetrenie situácie na okupovanom palestínskom území, ktorá bola zriadená pred štyrmi rokmi, opakovane zdokumentovala údajné porušenia ľudských práv na tomto území od smrtiaceho útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. Komisia nie je schopná podniknúť kroky proti jednotlivým krajinám, ale jej zistenia by mohli využiť prokurátori Medzinárodného trestného súdu (ICC) alebo Medzinárodného súdneho dvora (MSD) OSN, pripomína DPA. Izrael odmietol spolupracovať s komisiou a obvinenia z genocídy označil za antisemitské.