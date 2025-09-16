Kallasová varuje pred izraelskou ofenzívou v Gaze: EÚ chystá sankcie a obmedzenie dohody

BRUSEL - Izraelská pozemná ofenzíva, ktorej cieľom je obsadiť mesto Gaza, iba zhorší už aj tak zúfalú situáciu v palestínskej enkláve, varovala v utorok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Európska komisia plánuje v stredu predstaviť balík opatrení proti Izraelu, ktorý zahŕňa pozastavenie časti asociačnej dohody a uvalenie sankcií na vládnych ministrov a osadníkov na Západnom brehu Jordánu. Informuje o tom agentúra AFP.
Izrael v utorok oznámil začiatok dlho očakávanej pozemnej operácie v meste Gaza. Cieľom tejto ofenzívy, ktorej plán schválila vláda ešte v auguste, je podľa vyjadrení izraelských predstaviteľov prevziať kontrolu nad mestom, ktoré považujú za jednu z posledných bášt militantného hnutia Hamas.
„Bude to znamenať viac úmrtí, viac ničenia a viac vysídľovania,“ napísala Kallasová na X. Na margo chystaných opatrení zo strany EK uviedla, že ich cieľom bude tlačiť na izraelskú vládu, aby zmenila svoj súčasný kurz. „Pozastavenie obchodných výhod a uvalenie sankcií na extrémistických ministrov a násilných osadníkov by jasne signalizovalo, že EÚ požaduje ukončenie tejto vojny,“ dodala.
Izraelský vpád sa začal na okraji mesta Gaza
Izraelský vpád začal na okraji mesta Gaza, kde armáda za posledný týždeň zintenzívnila svoje letecké útoky a zničila niekoľko výškových budov. Jeden z nemenovaných zdrojov pre stanicu CNN uviedol, že pozemná operácia bude spočiatku prebiehať „postupne“. Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v utorok dopoludnia uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v palestínskom Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“ a že k nej podnecovali izraelský premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog a bývalý minister obrany Joav Galant.
V správe sa uvádza, že Izrael sa dopustil zabíjania a vážneho zranenia bezprecedentného počtu Palestínčanov, na Pásmo Gazy uvalil úplnú blokádu vrátane prísunu humanitárnej pomoci a systematicky ničil systémy zdravotnej starostlivosti a vzdelávania. Okrem toho páchal aj systematické činy sexuálneho a rodovo podmieneného násilia, vykonal priame útoky na deti, systematické a rozsiahle útoky na náboženské a kultúrne pamiatky a tiež ignoroval príkazy Medzinárodného súdneho dvora (MSD).
Z vyšetrovania trojčlennej nezávislej komisie vyplýva, že Izrael na Palestínčanoch spáchal najmenej štyri z piatich aktov genocídy uvedených v dohovore OSN z roku 1948 - zabíjanie, spôsobovanie ťažkej telesnej alebo duševnej ujmy, úmyselné vytváranie životných podmienok s cieľom zničiť celé alebo časti palestínskeho obyvateľstva a opatrenia zamerané na zabránenie pôrodnosti. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí závery vyšetrovania komisie kategoricky odmietlo ako „skreslené a nepravdivé“ a vyzvalo na jej okamžité zrušenie.