Hromadná EVAKUÁCIA z Pásma Gazy: Izraelská armáda otvorila dočasnú trasu, civilisti dostali letáky z neba

PÁSMO GAZY – Izrael sa snaží o úplné zničenie palestínskej, islamistickej, radikálnej a polovojenskej skupiny Hamas. Bojovníci sa ale dlhú dobu ukrývali medzi civilistami, pričom hlavné štátne budovy ako školy a nemocnice, využili na zriadenie skladov zo zbraňami alebo dočasné presunuté centrály velenie. Navyše v mnohých prípadoch spravili z domáceho civilného obyvateľstva doslova živé štíty. Izrael chce s týmto skoncovať. Len prednedávnom spustil mohutnú ofenzívu. Civilistom pomáha s hromadnou evakuáciou.
Po tom ako OSN vyhlásila, že Izrael pácha v Gaze genocídu, otvoril Izrael dočasný koridor, ktorý umožňuje civilistom rýchlejšie opustiť miesto dlhotrvajúcich bojov. V stredu 17. septembra o 12:00 miestneho času otvorili izraelské obranné sily (IDF) na ulici Salah al-Din dočasný koridor, ktorý by mal umožniť rýchlejšiu evakuáciu civilného obyvateľstva Pásma Gazy. Hovorca armády a plukovník Avichay Adraee sa pre The Jerusalem Post vyjadril, že civistov presúvajú do oblastí južne od Wadi Gaza.
Presun vyše milióna civilistov
Dočasná úniková cesta má zostať otvorená do piatku 19. septembra do 12:00 miestneho času. Izrael sa tlačí na západ smerom k pobrežiu a pracuje na obkľúčení celej oblasti. IDF vyzvala civilistov, aby sa presúvali len po vyznačených trasách a riadili sa pokynmi bezpečnostných pracovníkov. Len v utorok 16. septembra opustilo Pásmo Gazy podľa IDF vyše 350-tisíc civistov. Podľa odhadov tam žije zhruba milión ľudí.
Dlhé kolóny z Gazy
Otvorenie dočasného koridoru je v súčasnej chvíli veľmi pozitívnym krokom. Na osi Tancher, ktorá pokračuje po izraelskej diaľnici č. 4 cez Pásmo Gazy z Erezu do Rafahu, je silne preťažená doprava a tvoria sa niekoľko kilometrové kolóny. Ďalšia cesta do Al-Mawasi je tiež upchatá.
Rozhodnutie o otvorení dočasného koridoru prišlo len niekoľko dní po tom, ako IDF spustila v Gaze mohutnú ofenzívu. Vojaci zhadzujú zo vzduchu letáky a cez sirény oznamujú, aj v arabčine, najaktuálnejšie pokyny pre evakuáciu.
Spomínaná oblasť Al-Mawasi slúži už vyše roka ako humanitárna zóna. Salah al-Din a Rashid sú dve hlavné dopravné tepny, ktoré pretínajú Gazu od severu po juh.