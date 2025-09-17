Streda17. september 2025, meniny má Olympia, Melisa, zajtra Eugénia

Hromadná EVAKUÁCIA z Pásma Gazy: Izraelská armáda otvorila dočasnú trasu, civilisti dostali letáky z neba

Hromadná evakuácia z Pásma Gazy. Izrael vypúšťal letáky o dočasnom otvorení ďalšieho koridoru nad obydliami civilistov.
Hromadná evakuácia z Pásma Gazy. Izrael vypúšťal letáky o dočasnom otvorení ďalšieho koridoru nad obydliami civilistov. (Zdroj: X/Dr. Zain Al-Abbadi/Visegrád 24)
PÁSMO GAZY – Izrael sa snaží o úplné zničenie palestínskej, islamistickej, radikálnej a polovojenskej skupiny Hamas. Bojovníci sa ale dlhú dobu ukrývali medzi civilistami, pričom hlavné štátne budovy ako školy a nemocnice, využili na zriadenie skladov zo zbraňami alebo dočasné presunuté centrály velenie. Navyše v mnohých prípadoch spravili z domáceho civilného obyvateľstva doslova živé štíty. Izrael chce s týmto skoncovať. Len prednedávnom spustil mohutnú ofenzívu. Civilistom pomáha s hromadnou evakuáciou.

Po tom ako OSN vyhlásila, že Izrael pácha v Gaze genocídu, otvoril Izrael dočasný koridor, ktorý umožňuje civilistom rýchlejšie opustiť miesto dlhotrvajúcich bojov. V stredu 17. septembra o 12:00 miestneho času otvorili izraelské obranné sily (IDF) na ulici Salah al-Din dočasný koridor, ktorý by mal umožniť rýchlejšiu evakuáciu civilného obyvateľstva Pásma Gazy. Hovorca armády a plukovník Avichay Adraee sa pre The Jerusalem Post vyjadril, že civistov presúvajú do oblastí južne od Wadi Gaza. 

Presun vyše milióna civilistov 

Dočasná úniková cesta má zostať otvorená do piatku 19. septembra do 12:00 miestneho času. Izrael sa tlačí na západ smerom k pobrežiu a pracuje na obkľúčení celej oblasti. IDF vyzvala civilistov, aby sa presúvali len po vyznačených trasách a riadili sa pokynmi bezpečnostných pracovníkov. Len v utorok 16. septembra opustilo Pásmo Gazy podľa IDF vyše 350-tisíc civistov. Podľa odhadov tam žije zhruba milión ľudí. 

Dlhé kolóny z Gazy 

Otvorenie dočasného koridoru je v súčasnej chvíli veľmi pozitívnym krokom. Na osi Tancher, ktorá pokračuje po izraelskej diaľnici č. 4 cez Pásmo Gazy z Erezu do Rafahu, je silne preťažená doprava a tvoria sa niekoľko kilometrové kolóny. Ďalšia cesta do Al-Mawasi je tiež upchatá. 

Rozhodnutie o otvorení dočasného koridoru prišlo len niekoľko dní po tom, ako IDF spustila v Gaze mohutnú ofenzívu. Vojaci zhadzujú zo vzduchu letáky a cez sirény oznamujú, aj v arabčine, najaktuálnejšie pokyny pre evakuáciu. 

Spomínaná oblasť Al-Mawasi slúži už vyše roka ako humanitárna zóna. Salah al-Din a Rashid sú dve hlavné dopravné tepny, ktoré pretínajú Gazu od severu po juh. 

Karin Haydu mala problémy so zrakom už v detstve: Pri dcére si dnes dáva na toto pozor!
Karin Haydu mala problémy so zrakom už v detstve: Pri dcére si dnes dáva na toto pozor!
Prominenti
Juraj Blanár vyjadril presvedčenie, že by sa Čierna Hora mohla stať členom EÚ do roku 2028
Juraj Blanár vyjadril presvedčenie, že by sa Čierna Hora mohla stať členom EÚ do roku 2028
Správy
Lukáš Kubiš po druhom mieste v prvej etape Okolo Slovenska: Tesne to ušlo, v závere som sa mu približoval
Lukáš Kubiš po druhom mieste v prvej etape Okolo Slovenska: Tesne to ušlo, v závere som sa mu približoval
Cyklistika

Parlament rozhodol: Poslanci schválili
Parlament rozhodol: Poslanci schválili prvé čítanie konsolidačného balíka, opozícia odišla!
Domáce
Michal Šimečka
Šimečka reaguje na kritiku Blanára: Fico a Pellegrini mali podporu Babiša, vtedy to neprekážalo!
Domáce
Nové RATTATA: Rattaj ponúkol
Nové RATTATA: Rattaj ponúkol Beránkovi chatárčenie v Rakúsku! Čo na to chatárska legenda?
Domáce
Rekonštrukcia Krásnej Hôrky v ohrození: SNM odstúpilo od zmluvy, spor sa rieši súdne
Rekonštrukcia Krásnej Hôrky v ohrození: SNM odstúpilo od zmluvy, spor sa rieši súdne
Krásno nad Kysucou

Bieloruský opozičník Statkevič je
Bieloruský opozičník Statkevič je po odmietnutí exilu opäť vo väzení
Zahraničné
FOTO Vladimir Putin
Dlhoročný Putinov spolupracovník končí! Ako jediný bol proti vojne s Ukrajinou
Zahraničné
Migranti sa chceli vylodiť
Dráma na gréckom ostrove: VIDEO Migranti sa chceli vylodiť! Sťažili im to dovolenkári
Zahraničné

Karin Haydu
Karin Haydu mala problémy so zrakom už v detstve: Pri dcére si dnes dáva na toto pozor!
Domáci prominenti
Cardi B
Slávna speváčka je OPÄŤ TEHOTNÁ: Štvrté dieťa čaká s novým priateľom!
Zahraniční prominenti
Česká Miss World porodila
Česká Miss World porodila v TAJNOSTI: Dcérka dostala krásne meno!
Domáci prominenti
DOHRA prvého sexu na
DOHRA prvého sexu na Farme: Ozvala sa Mariánova podvedená frajerka... Je KONIEC!
Domáci prominenti

FOTO Hrôzostrašný objav pod kobercom.
Pod starým kobercom ju čakal ŠOK! Majiteľka domu našla strašidelný odkaz minulosti: TU zomrel bývalý majiteľ?
Zaujímavosti
Čo spôsobuje bolesť po
Čo spôsobuje bolesť po sexe? 8 možných príčin
vysetrenie.sk
Nečakaný signál priberania: Lekár
Nečakaný signál priberania: Lekár prezradil, kde sa objaví skôr než na bruchu! Tak toto miesto by ste určite netipovali
Zaujímavosti
FOTO Hubárovi sa podaril úlovok
Hubárovi sa podaril úlovok roka: To je KOLOS! Nezvyčajná huba vyvolala búrlivú diskusiu, je chránená?
Zaujímavosti

Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk

Fed zakročil a znížil úrokové sadzby: Čo to znamená pre ekonomiku USA?
Fed zakročil a znížil úrokové sadzby: Čo to znamená pre ekonomiku USA?
Plošná energopomoc končí: Ministri odklepli nové pravidlá pre budúci rok!
Plošná energopomoc končí: Ministri odklepli nové pravidlá pre budúci rok!
Zrušením sviatkov neprídeme len o voľno: Niektorí zamestnanci stratia až stovky eur!
Zrušením sviatkov neprídeme len o voľno: Niektorí zamestnanci stratia až stovky eur!
Brusel chce ešte urýchliť zákaz ruských palív: Dotklo by sa to hlavne Slovenska!
Brusel chce ešte urýchliť zákaz ruských palív: Dotklo by sa to hlavne Slovenska!

Liverpool FC – Atlético Madrid: Online prenos zo zápasu Ligy majstrov
Liverpool FC – Atlético Madrid: Online prenos zo zápasu Ligy majstrov
Liga majstrov
FOTO Údajná priateľka Carlosa Alcaraza odhodila hanbu aj zábrany: Predstavivosti nedala žiadnu šancu
FOTO Údajná priateľka Carlosa Alcaraza odhodila hanbu aj zábrany: Predstavivosti nedala žiadnu šancu
ATP
Bayern Mníchov – Chelsea FC: Online prenos zo šlágra Ligy majstrov
Bayern Mníchov – Chelsea FC: Online prenos zo šlágra Ligy majstrov
Liga majstrov
VIDEO Striedajúci Schranz mohol byť víťazným žolíkom: Slavia v Lige majstrov smolne prišla o výhru
VIDEO Striedajúci Schranz mohol byť víťazným žolíkom: Slavia v Lige majstrov smolne prišla o výhru
Liga majstrov

Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Predstavujeme
Nový rok prinesie zmenu: STK neprejdú autá bez PZP
Nový rok prinesie zmenu: STK neprejdú autá bez PZP
Správy
ZSSK získa ďalšie dva nové vlaky, do prevádzky ich zaradí v grafikone 2026/2027
ZSSK získa ďalšie dva nové vlaky, do prevádzky ich zaradí v grafikone 2026/2027
Doprava
Dokáže nová Škoda Epiq poraziť populárny Kamiq? Nové robustné SUV prichádza
Dokáže nová Škoda Epiq poraziť populárny Kamiq? Nové robustné SUV prichádza
Novinky

Najčastejšie manažérske chyby, ktoré brzdia tím. Nerobíte ich aj vy?
Najčastejšie manažérske chyby, ktoré brzdia tím. Nerobíte ich aj vy?
Motivácia a produktivita
Čo si o vás personalista myslí podľa vašej e-mailovej adresy? Možno viac, než tušíte
Čo si o vás personalista myslí podľa vašej e-mailovej adresy? Možno viac, než tušíte
Hľadám prácu
Inklúzia v práci nie je len módny trend. Prečo je to najväčšia výhoda vašej firmy?
Inklúzia v práci nie je len módny trend. Prečo je to najväčšia výhoda vašej firmy?
Práca s ľuďmi
Ako zvládať kariérny stres v ére neustálej dostupnosti? Rady, ako si nastaviť hranice a vyhnúť sa syndrómu vyhorenia
Ako zvládať kariérny stres v ére neustálej dostupnosti? Rady, ako si nastaviť hranice a vyhnúť sa syndrómu vyhorenia
Prostredie práce

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Ako ohrievať ryžu: Triky, s ktorými bude chutná aj na druhý deň
Ako ohrievať ryžu: Triky, s ktorými bude chutná aj na druhý deň
Rady a tipy
Ako zavariť jablká na štrúdľu: Pečenie bez šúpania a strúhania
Ako zavariť jablká na štrúdľu: Pečenie bez šúpania a strúhania
Rady a tipy

Čína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieť
Čína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieť
Technológie
Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?
Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?
Samsung
Jaguar Land Rover je po hackerskom útoku stále v problémoch. Výroba stále stojí a odstávka sa predlžuje
Jaguar Land Rover je po hackerskom útoku stále v problémoch. Výroba stále stojí a odstávka sa predlžuje
Autá
Ušetri viac než 90 % na Office 2021 Pro! Doživotná licencia len za 31,25 €! Buď pripravený na zmenu ešte pred ukončením podpory!
Ušetri viac než 90 % na Office 2021 Pro! Doživotná licencia len za 31,25 €! Buď pripravený na zmenu ešte pred ukončením podpory!
Sponzorovaný obsah

Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?

Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Recepty
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie

