NEPOKOJE v USA: Po zastrelení aktivistu Kirka bola v ohrození aj známa stanica, pod auto FOX News nasadili BOMBU!

SALT LAKE CITY - Počas piatku, keď sa v Salt Lake City zhromažďovali médiá, aby informovali o vražde politického aktivistu Charlierho Kirka, sa známa televízna stanica FOX ocitla vo veľkom nebezpečenstve. Pre útočníkov sa stalo terčom jedno z jej vozidiel, pod ktoré nasadili bombu.
Úrady v americkom štáte Utah zatkli dvoch mužov podozrivých z nastraženia bomby pod vozidlo televíznej stanice Fox 13, pridruženej k stanici Fox News, v meste Salt Lake City. Bomba bola nájdená v piatok v čase, keď sa do hlavného mesta štátu zišli médiá, aby informovali o zastrelení pravicového aktivistu Charlieho Kirka.
Zatkli dvoch podozrivých
Vyšetrovatelia uviedli, že výbušné zariadenie síce útočníci zapálili, ale zlyhalo a nevybuchlo, napísal server Axios. Úrady zatkli Adeeba Nasira (58) a Adila Ahmeda Nasira (31). Sú podozriví okrem iného zo šírenia teroristickej hrozby, držania zbraní hromadného ničenia a držania výbušných zariadení. Úrady neoznámili motív ich činu ani to, či sú muži príbuzní.
Typ výbušného zariadenia a jeho umiestnenie bolo vyhodnotené ako vážna hrozba pre verejnú bezpečnosť, čo viedlo Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) k prevzatiu celého prípadu. Nasledovala domová prehliadka v meste Magna, ktoré leží neďaleko Salt Lake City. Susedné domy boli počas prehliadky evakuované.
Ako informuje CBS News s odvolaním sa na súdne záznamy, agenti našli výbušniny a súčiastky na ich výrobu, strelné zbrane či nelegálne omamné látky. Úrady uviedli, že tiež našli najmenej dve falošné zbrane hromadného ničenia. Obaja zadržaní mala zákaz držania strelných zbraní pre prehrešky z minulosti za prechovávanie a užívanie drog.
Spojenie so zavraždeným aktivistom Kirkom
Fox News je najsledovanejšia káblová spravodajská stanica v USA. Mediálny magnát Rupert Murdoch ju založil v roku 1996 s cieľom osloviť konzervatívnych divákov.
Politický aktivista Kirk na Fox News v júli hosťoval ako spolumoderátor víkendovej edície programu Fox & Friends. Zastrelili ho minulý týždeň na podujatí Utah Valley University neďaleko Salt Lake City. Kirk bol vplyvným spojencom prezidenta Donalda Trumpa a spoluzakladateľom neziskovej skupiny Turning Point USA, najväčšej konzervatívnej mládežníckej organizácie v krajine.