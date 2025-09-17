Incident pred FBI: FOTO Muž narazil autom do brány, úrad to považuje za teroristický čin!

WASHINGTON - Do bezpečnostnej brány budovy amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) v Pittsburghu dnes autom narazil muž, zo zadného sedadla následne vzal americkú vlajku, prehodil ju cez bránu a odišiel. Podozrivého úrady neskôr zadržali, informoval podľa agentúry AP hovorca FBI Bradford Arick.
Do brány auto nabehlo o približne 2:40 miestneho času (8: 40 SELČ) a podozrivého sa podarilo zadržať o 10:00 (16: 00 SELČ), uviedla FBI. Na miesto boli privolaní vyšetrovatelia a pyrotechnický tím, žiadne výbušniny ale nenašli. "Považujeme to za teroristický čin proti FBI" povedal novinárom Christopher Giordano, asistent osobitného agenta vo vedení pobočky FBI v Pittsburghu. "Išlo o cielený útok na túto budovu," dodal. Nikto podľa neho nebol zranený, úrad vraj ale využije všetky zákonné prostriedky na to, aby páchateľa dostal pred súd.
Podozrivý je podľa Giordana bývalým príslušníkom armády, jeho motív je ale v tejto chvíli nejasný. Na jeho aute bol nájdený odkaz, jeho znenie ale zástupca FBI nespresnil. "Prišiel sem do miestnej pobočky FBI pred niekoľkými týždňami podať sťažnosť, tá ale veľmi nedávala zmysel," uviedol Gioardano.