Vraždu aktivistu Charlieho Kirka spája verejnosť s TÝMTO podnikateľom, jeho lietadlo sa po streľbe stratilo z radarov!

UTAH – Po smrti politického aktivistu Charlieho Kirka, ktorého zastrelili na podujatí v americkom Utahu, sa na sociálnych sieťach rozbehli rôzne konšpirácie. Strelec totiž z podujatia záhadne zmizol. Ihneď sa preto rozbehla diskusia, že takejto chladnokrvnej vražde sú zapletené viaceré osoby. Len chvíľu po streľbe vzlietlo z neďalekého letiska civilné lietadlo. Ihneď sa začalo riešiť, komu patrí a kam má namierené.
Lietadlo, ktoré sa odlepilo od zeme neďaleko miesta, kde dňa 10. septembra o 12:00 miestneho času zastrelili politického aktivistu Charlieho Kirka, sa stalo stredobodom pozornosti. Útočníka sa po strašnom čine na Utah Valley University (UVU) v Oreme nepodarilo ihneď zadržať, pričom súkromné lietadlo bolo už vo vzduchu, keď polícia prečesávala celú oblasť. Aj z tohto dôvodu začala verejnosť na sociálnych sieťach diskutovať, že útočník mohol mať viacero komplicov.
Podozrivého sa podarilo zadržať vo štvrtok 13. septembra. Tylera Robinsona (22) už oficiálne obvinili z vraždy, keďže na spúšti zbrane, ktorou bol zastrelený Kirk, sa našli stopy jeho DNA.
Podnikateľ Derek Maxfield
Ako pre People potvrdil Federálny úrad pre letectvo (FAA), spomínané lietadlo je registrované na rovnakú adresu, pod ktorou sídli online marketingová spoločnosť Komigo podnikateľa Dereka Maxfielda. Debaty na sociálnych sieťach považuje Maxfield za útok na svoju osobu. K špekuláciám sa vyjadril druhý deň po streľbe.
"Ako sa to, žiaľbohu, často stáva, po takýchto desivých udalostiach spáchaných na verejnosti, začínajú takmer okamžite po sociálnych sieťach kolovať rôzne nepodložené teórie a podozrenia. Stalo sa tak aj v prípade vraždy pána Kirka, pričom jedna z neoverených teórii nespravodlivo zasiahla aj našu rodinu," napísal Maxfield cez svoj osobný profil.
Vypnuté radary
Aj samotných vyšetrovateľov priviedlo pátranie po útočníkovi na letisko Provo (PVU), ktoré je od kampusu univerzity vzdialené približne 15 minút. Podľa portálu Flightradar24 odletelo z letiska okolo 13:11 miestneho času súkromné lietadlo Bombardier Challenger 300 (N888KG). V čase 13:43, keď sa blížilo k severnej hranici štátu Arizona, vyplo všetky radary o určovaní svojej polohy. Na radare sa malo následne objaviť až o 14:30, keď odlietalo z letiska Page Municipal Airport (PGA) v Arizone a smerovalo naspäť. Na letisko Provo pristálo o 15:06.
Maxfield sa k tejto spojitosti vyjadril nasledovne: "Včera (10. septembra) o 13:20 odletelo z letiska Provo do Page v Arizone súkromné lietadlo s chvostovým číslom N888KG, ktoré vlastní jedna z našich spoločností. Lietadlo sa držalo vopred schváleného letového plánu," snažil sa priblížiť Maxfield s tým, že na palube boli len dvaja piloti a žiadni ďalší pasažieri.
Všeobecné pravidlo
Po pristátí v Page nastúpil na palubu sám Maxfield a sedem ďalších pasažierov. Všetci mali namierené do sídla jeho spoločnosti v Utahu. "Radar pre riadenie letovej prevádzky bol vypnutý na základe dohody medzi letiskovým centrom FAA v Denveri a lietadlom N888KG približne 10 míľ od letiska Page v Arizone," povedal Maxfiled a doplnil, že takýto postup sa vo všeobecnosti uplatňuje pri pristávaní na letiskách bez letiskovej veže a Page v Arizone sa tiež radí do tejto kategórie.
Akákoľvek spojitosť medzi zavraždením aktivistu Charlieho Kirka a odletu N888KG z letiska Provo je podľa Maxfielda nepravdivá a nedôveryhodná. Doplnil, že žiadnu osobu, ktorá sa dňa 10. septembra pohybovala po palube Bombardier Challenger 300 (N888KG), orgány činné v trestnom konaní nekontaktovali.