Komunálne voľby v Nemecku: V Severnom Porýnii-Vestfálsku podľa exit pollu vyhralo CDU

DÜSSELDORF - Komunálne voľby v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko v nedeľu vyhrali kresťanskí demokrati (CDU) so ziskom 34 percent. Na druhom mieste skončili sociálni demokrati (SPD) s viac ako 22 percentami. Nasleduje Alternatíva pre Nemecko (AfD) a Zelení. Vyplýva to z exit pollu zverejneného verejnoprávnym telerozhlasom WDR, na ktorý sa odvoláva agentúra DPA.
Takmer 14 miliónov voličov v Severnom Porýnii-Vestfálsku si v nedeľu vybralo svojich zástupcov na lokálnej úrovni. Okrem krajinského parlamentu rozhodli aj o tom, kto bude najbližších päť rokov viesť 396 miest a kto zasadne v 31 miestnych radách.
CDU si udržalo takmer totožný zisk ako počas minulého hlasovania pred piatimi rokmi. Najviac sa prepadli Zelení, ktorých v roku 2020 volilo 20 percent voličov. Tento rok dosiahli iba 11,5 percenta. Výrazne si polepšila AfD, a to až o 11 percent.
Voľby v najľudnatejšej spolkovej krajine boli považované za prvú skúšku nálad voličov po februárových celoštátnych voľbách. V Severnom Porýnii-Vestfálsku je pri moci CDU už od roku 1999. V súčasnosti vládne v koalícii so Zelenými.