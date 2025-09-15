Alžírsky prezident vymenoval novú vládu premiéra Sífího Ghríba

ALŽÍR - Alžírsky prezident Abdal Madžíd Tabbún v nedeľu vymenoval nový vládny kabinet po tom, čo ten predchádzajúci koncom augusta bez uvedenia dôvodu odvolal. Premiérom sa stal niekdajší minister priemyslu Sífí Ghríb, píše agentúra AFP a Reuters a portálu Arab News.
Ghríb od odvolania predchádzajúceho predsedu vlády Nadíra Larbáwího 28. augusta zastával funkciu dočasného premiéra. Kancelária alžírskeho prezidenta vo vyhlásení uviedla, že v novej vláde zostanú v rovnakých funkciách ministri financií, obchodu a zahraničných vecí.
Ghríb má dlhoročné skúsenosti
Ghríb má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia vo viacerých popredných funkciách vrátane vedenia spoločnosti Algerian Qatari Steel. Larbáwí, bývalý právnik, viedol vládu od novembra 2023. Predtým pôsobil na významných diplomatických misiách – ako veľvyslanec v niekoľkých krajinách aj pri Organizácii Spojených národov. Agentúra Reuters uvádza, že Alžírsko, ktoré je dodávateľom energetických surovín pre viaceré európske krajiny, bolo v posledných rokoch považované za politicky stabilné.