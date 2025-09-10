Streda10. september 2025, meniny má Oleg, zajtra Bystrík

Vláda schválila konsolidačný balíček: Zatiaľ iba pre ľudí a firmy

BRATISLAVA - Zrušenie pracovného pokoja počas niektorých štátnych sviatkov, skrátenie odvodových prázdnin pre začínajúcich živnostníkov, progresívne zdanie príjmov zamestnancov či zvýšenie zdravotných odvodov. To sú iba niektoré z opatrení zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií. Ten v stredu schválila vláda a zároveň požiadala parlament, aby zákon prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Zákon nerieši šetrenie ministerstiev a úradov, ale iba zmeny, ktoré sa dotýkajú firiem, samospráv a občanov. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v utorok (9. 9.) uviedol, že návrhy úspory jednotlivých rezortov a úradov majú ministerstvá doručiť do konca tohto týždňa. Spolu by malo ísť o približne 700 miliónov eur. K tejto sume vláda prirátala vyplatenie energopomoci z eurofondov vo výške 430 miliónov eur. Schválené ustanovenia konsolidačného zákona by mali priniesť do štátneho rozpočtu 1,4 miliardy eur.

Kamenický oznámil spolu 22 opatrení, ktoré by mali priniesť spolu na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. K nim patrí okrem iných aj zníženie výšky podpory v nezamestnanosti od štvrtého mesiaca poberania dávky, úpravy v oblasti daňových licencií pre firmy s nulovou alebo nízkou daňou z príjmu či zmena odpočtu dane z pridanej hodnoty na 50 % na autá, ktoré sa využívajú aj na súkromné účely.

Viac peňazí má štátu priniesť aj vyššie zdanenie negatívnych externalít. Daň z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli sa zvýši z 19 na 23 %, čo má priniesť do rozpočtu vyše 90 miliónov eur. Na zvýšení zdanenia hazardu chce vláda získať 54 miliónov eur a na zavedení úhrady z primárnych materiálov, ako sú štrk, piesok či kameň ďalších 24 miliónov eur.

Dodatočné príjmy si vláda sľubuje aj z boja proti daňovým únikom. Generálny pardon na pokuty pri dodatočne zaplatených daniach má priniesť 81 miliónov eur. Zavedenie nových platieb prostredníctvom QR kódov má očakávaný prínos 14 miliónov eur, zavedenie odvodov z príjmu počas práceneschopnosti (PN) či materskej 24 miliónov eur a zacielenie kontrolnej činnosti pri PN ďalších 13 miliónov eur.

