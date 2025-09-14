Podľa Muska musí dôjsť v Británii k zmene vlády: VIDEO Buď sa budete brániť, alebo zomriete!

LONDÝN - Americký miliardár Elon Musk v sobotu na krajne pravicovom zhromaždení v Londýne vyzval na rozpustenie britského parlamentu a zmenu vlády v krajine. Informuje o tom portál Politico.
„Blíži sa násilie. Buď sa budete brániť, alebo zomriete,“ povedal Musk zhromaždenému davu prostredníctvom videoodkazu. „Naozaj si myslím, že v Británii musí dôjsť k zmene vlády. Nemáme ďalšie štyri roky, je to príliš dlho. Musí dôjsť k rozpusteniu parlamentu a uskutočneniu nových volieb,“ vyhlásil.
Musk je ostrým kritikom britskej labouristickej vlády pod vedením premiéra Keira Starmera. Pravidelne kritizuje britský zákon o bezpečnosti na internete, ktorý podľa neho obmedzuje slobodu slova. Starmera tiež obviňuje z toho, že používa dvojitý meter, keďže bezpečnostné zložky podľa neho tvrdšie zasahujú proti pravicovým demonštrantom ako ľavicovým.
Na sobotňajšom proteste v centre Londýna s názvom „Unite the Kingdom“ (Zjednoťte kráľovstvo) organizovanom krajne pravicovým aktivistom Stephenom Yaxley-Lennonom, známym pod pseudonymom Tommy Robinson, sa zúčastnilo viac ako 150.000 ľudí. Denník Guardian ho označil za najväčšie nacionalistické zhromaždenie v Británii za uplynulé desaťročia. Na proteste došlo aj k zrážkam medzi demonštrantmi a políciou. Štyroch policajtov vážne zranili a celkovo zadržali 24 ľudí.