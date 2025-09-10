Drony vleteli do Poľska: Armáda strieľa, letiská zatvorené! Vláda mimoriadne zasadá

VARŠAVA - Poľsko v noci zostrelilo bezpilotné lietadlá, ktoré narušili jeho vzdušný priestor v čase ruských útokov proti Ukrajine. Poľská armáda krátko pred 4.00 h SELČ informovala, že drony opakovane narušili vzdušný poľský priestor, operačné veliteľstvo potom uviedlo, že nariadilo použiť zbrane a časť strojov bola zostrelená. Situáciu potvrdil premiér Donald Tusk, ktorý už o vývoji informoval generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Armáda vyzvala obyvateľov niektorých oblastí, aby nevychádzali. Ráno sa mimoriadne schádza poľská vláda.
"Je to akt agresie, ktorý predstavoval skutočné ohrozenie bezpečnosti našich občanov," zdôraznilo operačné veliteľstvo poľskej armády. Uviedlo, že v súvislosti s ruskými útokmi na Ukrajinu v noci na dnes nastalo "bezprecedentné" narušenie poľského vzdušného priestoru. Už skôr v noci vojaci oznámili, že proti niektorým bezpilotným prostriedkom boli použité zbrane. "Časť dronov, ktoré vnikli do nášho vzdušného priestoru, bola zostrelená," uviedlo veliteľstvo s tým, že sa snažia nájsť miesta, kam trosky dopadli.
"Zdôrazňujeme, že operácia armády stále trvá, a vyzývame vás, aby ste zostali doma," doplnila armáda okolo 4.00 h SELČ. Podľa nej sa výzva najviac týka troch vojvodstiev na východe krajiny.
"Prebieha operácia súvisiaca s opakovaným narušením poľského vzdušného priestoru. Armáda proti objektom použila zbrane," oznámil okolo 4: 30 SELČ poľský premiér Tusk. Krátko pred 6: 00 SELČ napísal na sieti X, že "operácia trvá". Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uviedol, že Poľsko je v kontakte s veliteľstvom NATO. Na 8: 00 nechal Tusk zvolať mimoriadne zasadnutie vlády, uviedol hovorca kabinetu Adam Szlapka.
Poľský prezident Karol Nawrocki, povedal, že sa uskutoční zasadnutie poľskej bezpečnostnej rady s premiérom Tuskom. "Bezpečnosť našej vlasti je najvyššou prioritou," uviedol prezident a vyzval na úzku spoluprácu. Poľský server Onet.pl napísal, že v súvislosti s dianím sa do Poľska z Londýna urýchlene vracia podpredseda vlády a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Podľa agentúry Reuters, ktorá cituje záznamy amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA), bola v noci prerušená civilná prevádzka na štyroch poľských letiskách "kvôli neplánovanej vojenskej aktivite s cieľom zaručiť štátnu bezpečnosť". Obmedzenie sa týka aj varšavského letiska Fryderyka Chopina, ktoré na svojich stránkach informuje, že neodbavuje lety. Kvôli zásahom armády totiž bola uzavretá časť poľského vzdušného priestoru.
Ukrajinské letectvo krátko po polnoci SELČ podľa agentúry Reuters vydalo oznámenie, že ruské drony vleteli do poľského vzdušného priestoru. Varovalo tiež pred tým, že by ruské bezpilotné prostriedky mohli zasiahnuť mesto Zamosť na východe krajiny. Neskôr však príspevok vymazalo. V utorkový večer tiež ukrajinské letectvo uviedlo, že dronovému útoku z Ruska čelí hlavné mesto Kyjev. Varovanie pred údermi zo vzduchu počas noci bolo vyhlásené aj na území Ľvovskej a Volyňskej oblasti, ktoré susedia s Poľskom.