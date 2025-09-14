Otázky v prípade vraždy Charlieho Kirka: Záhadné nápisy na nábojniciach! TIETO slová vyvolávajú zmätok

UTAH – Z vraždy konzervatívneho pravicového aktivistu Charlieho Kirka je podozrivý mladý, iba 22-ročný politický aktivita Tyler Robinson. Polícia ešte predtým ako ho zadržala, informovala o tom, že má pušku, z ktorej strelec strieľal. Spolu s ňou sa im však do rúk dostalo aj niekoľko nábojníc – každá z nich je pritom popísaná nejakým nápisom. Otázne je, či išlo o symboliku, politické odkazy alebo len snahu páchateľa zaujať.
Na nápisy sa podrobnejšie pozrel americký denník New York Times a spravodajská stanica NBC. Tie uviedli, že ide o zvláštnu kombináciu ideológie a internetovej irónie, ktorá je ťažko uchopiteľná. Každý nápis môže mať rôzne vysvetlenia.
Na jednej z nábojníc bol napríklad odkaz: „Hej, fašista! Chytaj!“ Podľa guvernéra Utahu Spencera Coxa tento nápis „hovorí sám za seba“. Denník New York Times v súvislosti s týmto nápisom uviedol, že ide o najsilnejší signál, že páchateľ sa chcel aspoň navonok zaradiť do politického kontextu. Podľa odborníkov môže byť však takýto odkaz skôr provokáciou.
Na ďalšej nábojnici bol text známej talianskej piesne „Bella ciao“, ktorá je spojená najmä s talianskymi partizánmi a bojom proti fašizmu. Skladba dnes často zaznieva počas protestov a v posledných rokoch je tiež dobre známa aj fanúšikom populárneho seriálu Netflixu „La Case de Papel,“ kde predstavuje tiež symbol odporu. Podľa NBC môže odkaz na túto pieseň, vyjadrovať politické stanovisko. Rovnako tak však môže ísť iba o snahu zaujať a vzbudiť pozornosť.
Na ďalšej nábojnici je séria šípok .- hore, doprava a trikrát dole. New York Times uvádza, že môže ísť o kód z videohry Helldivers 2. Takáto kombinácia kláves tam slúži na privolanie bombardovania. Hra mieša vojenskú estetiku so satirou na fašizmus. Odborníci však aj v tomto prípade upozorňujú, že odkaz nemusí mať logickú súvislosť s útokom.
Najviac otázok však zrejme vyvoláva nápis „Notices bulges, OwO, what’s this?“ Profesor Jamie Cohen vysvetlil, že ide o frázu, ktorá pochádza z online roleplay komunít a tzv. furry subkultúry. Ide o žartovnú frázu, ktorá sa často používa ako trolling. Profesor Bond Benton z Montclair State University v tejto súvislosti dodal, že môže ísť o akési „žmurknutie“ pre isté internetové skupinu, kde sa môže stať nápis predmetom diskusií. Práve o to mohlo útočníkovi ísť.
Na jednej z nábojníc je zasa nápis: „If you read this, you are gay LMAO“, čo v preklade znamená „Ak toto čítaš, tak si gay, haha.“ Nápis má zrejme uraziť a zosmiešniť každého, kto ho prečíta a nenesie v sebe žiaden politický odkaz. Je možné, že je určený práve vyšetrovateľom.
Vplyvného amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka postrelili v stredu počas podujatia na univerzite v štáte Utah. Strela ho zasiahla do krmu. Kirk následkom zranenia podľahol. Páchateľa sa nepodarilo bezprostredne po streľbe zadržať, polícia však po ňom pátrala. Americkí vyšetrovatelia zverejnili fotografie a video osoby zapojenej do streľby a uviedli, že našli pušku, o ktorej sa predpokladá, že bola použitá pri politicky motivovanej vražde.
V piatok potvrdili, že zadržali podozrivého. Vyšetrovatelia podozrievajú z vraždy konzervatívneho politického aktivistu Tylera Robinsona. Robinson už pred činom vyjadril svojmu rodinnému priateľovi nesúhlas s názormi zavraždeného Kirka, oznámili v piatok americké úrady. Podľa guvernéra Coxa sa muž pred incidentom stal „politickejším“ a po streľbe naznačil rodinnému známemu, že je za ňu zodpovedný.
Cox ďalej priblížil, že vyšetrovatelia skúmali aj pravdepodobné správy podozrivého, ktoré polícii poskytol jeho spolubývajúci. Podľa guvernéra útočník zrejme konal sám, no vyšetrovanie stále pokračuje.
Americký prezident Donald Trump uviedol, že si pre neho želá trest smrti. Štát Utah to umožňuje. Aj guvernér Spencer Cox naznačil, že sa bude o trest smrti usilovať.