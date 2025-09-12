Piatok12. september 2025, meniny má Mária, Mia, zajtra Ctibor, Tobiáš, Tobias

NATO spúšťa operáciu Eastern Sentry po žiadosti Poľska: Tusk tento krok ocenil

Donald Tusk
Donald Tusk (Zdroj: SITA/AP Photo/Omar Havana)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VARŠAVA - Rozhodnutie Severoatlantickej aliancie (NATO) spustiť operáciu Eastern Sentry (Východná stráž) zameranú na posilnenie obrany východného krídla NATO je reakciou na žiadosť Poľska. Premiér Donald Tusk to v piatok oznámil v poľskom parlamente a ocenil tento krok, ktorý nasleduje po narušení vzdušného priestoru krajiny ruskými dronmi. Informuje o tom agentúra PAP.

„Je mimoriadne dôležité, aby všetci spojenci uznali poľský výklad všetkých incidentov z noci na stredu, keď ruské drony narušili poľský vzdušný priestor, pretože je v zhode s faktami,“ povedal Tusk v Sejme, dolnej komore parlamentu. Poľský premiér zdôraznil, že by nemali existovať žiadne pochybnosti o tom, kto bol v tejto situácii agresorom, a že Poľsko a celé východné krídlo si vyžadujú väčšiu pozornosť, prítomnosť väčšieho množstva síl a opatrenia zo strany celej Aliancie.

O spustení iniciatívy v piatok informoval generálny tajomník NATO Mark Rutte. Oznámil, že ochrana východného krídla je pre Alianciu mimoriadne dôležitá. „Naše posudzovanie stredajších incidentov stále prebieha a bez ohľadu na to, či boli kroky Ruska úmyselné alebo nie, Rusko narušilo vzdušný priestor NATO. Či už účelovo alebo nie, je to nebezpečné a neprijateľné,“ vyhlásil Rutte po boku veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe generála Alexusa Grynkewicha.

Tusk sa poďakoval európskym krajinám

Iniciatíva zmobilizuje zdroje od viacerých členov NATO a podľa Grynkewicha ju Aliancia spúšťa od piatka na vopred nešpecifikované časové obdobie. Na obranu východného krídla NATO poskytne Dánsko dve stíhačky F-16s a protivzdušnú fregatu, Francúzsko tri stíhačky Rafale a Nemecko štyri stíhačky Eurofighter. Záujem poskytnúť iniciatíve svoje lietadlá prejavili aj Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny Severoatlantickej aliancie.

Tusk sa poďakoval európskym krajinám, ktoré sa rozhodli poskytnúť vybavenie a jednotky na posilnenie protivzdušnej obrany a ochrany poľských hraníc. „Reakcia našich spojencov, prejavujúca solidaritu, je presne to, čo sme čakali,“ uviedol predseda poľskej vlády.

Viac o téme: NATOPoľskoDonald Tusk
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Francúzsko a Nemecko si
Francúzsko a Nemecko si predvolali ruských veľvyslancov: Incident v Poľsku označili za úmyselnú provokáciu
Zahraničné
V Poľsku našli ďalší
Ďalší ruský dron v Poľsku: Úrady varujú obyvateľov! Buďte opatrní
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: NATO nie
Šokujúce odhalenie: NATO nie je pripravené na lacné ruské drony! Poľsko je dôkazom
Zahraničné
Donald Trump
Narušenie vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo byť podľa Trumpa len omylom
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dominika Morávková prehovorila o natáčaní filmu Otec
Dominika Morávková prehovorila o natáčaní filmu Otec
Prominenti
Zrekonštruovaný vodný mlyn v Tomášove patrí k najkrajším u nás
Zrekonštruovaný vodný mlyn v Tomášove patrí k najkrajším u nás
Cestovanie
TK Hnutia Slovensko na tému: Presný výpočet nárastu platov Fica a poslancov na rok 2026
TK Hnutia Slovensko na tému: Presný výpočet nárastu platov Fica a poslancov na rok 2026
Správy

Domáce správy

Matúš Šutaj Eštok
Šutaj Eštok chce iniciovať spoločný postup pri digitálnych podvodoch: EÚ musí prijať jasné a záväzné pravidlá!
Domáce
Jozef Božik
ZMOS odmieta vládou predstavené konsolidačné opatrenia: Ide o zásadný zásah do financovania, uviedol Božik
Domáce
FOTO Na západe platia od
Na západe platia od piatka večera výstrahy prvého stupňa pred búrkami
Domáce
TRAGÉDIA V NEMOCNICI Gabika (†47) zomrela po bežnom zákroku! Prečo ju 22 hodín nikto nevyšetril? Šokujúce detaily
TRAGÉDIA V NEMOCNICI Gabika (†47) zomrela po bežnom zákroku! Prečo ju 22 hodín nikto nevyšetril? Šokujúce detaily
Bratislava

Zahraničné

Motor sa šúchal o
Desivé pristátie lietadla: Motor sa šúchal po zemi, objavil sa dym! Všetko zachytila kamera
Zahraničné
Donald Tusk
NATO spúšťa operáciu Eastern Sentry po žiadosti Poľska: Tusk tento krok ocenil
Zahraničné
Mladík, ktorý dobodal učiteľku
Mladík, ktorý dobodal učiteľku v Essene, zrejme napadol aj ďalšiu osobu
Zahraničné
Hamas potvrdil, že jeho
Hamas potvrdil, že jeho hlavný vyjednávač Hajja je po útoku v Katare nažive
Zahraničné

Prominenti

FOTO a VIDEO vnútri! Premiéra filmu Otec: Porubjakovej
Premiéra filmu Otec: Porubjakovej ODVÁŽNY výstrih a Nvotová... Ako z Hollywoodu!
Domáci prominenti
Henry Cavill
VÁŽNE ZRANENIE slávneho herca na pľaci: Natáčanie sa presúva na BUDÚCI ROK!
Zahraniční prominenti
Herec Adam Bardy vrelácii
Tvrdý CHLAP Adam Bardy V SLZÁCH: Pri otázke o starom otcovi sa takmer ROZPLAKAL! Čo sa stalo?
Domáci prominenti
Bianka Rumanová
Šokujúce VYJADRENIE Bianky Rumanovej: NEBOLA som v skutočnosti NAHÁ!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Kedy je ideálny čas
Kedy je ideálny čas na romantické chvíle? Ak dodržíte harmonogram podľa veku, tak to bude stáť za TO!
Zaujímavosti
Ľahká a zdravá večera:
Ľahká a zdravá večera: TAKTO sa najete dosýta, nezaťažíte žalúdok a NEPRIBERIETE
vysetrenie.sk
FOTO Táto žena má skutočne
Neuveríte vlastným očiam: FOTO Babička vyzerá ako dvadsiatnička! Zahanbí aj mladé ženy
Zaujímavosti
Populárne rastliny sú veľmi
Populárne rastliny sú veľmi nebezpečné: Hrozia vážne problémy pre mačky a psy! Na aké druhy si dať pozor?
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

Štedré dôchodky nás ťahajú do pasce: Výdavky na penzie sa zdvojnásobili, upozorňuje NKÚ!
Štedré dôchodky nás ťahajú do pasce: Výdavky na penzie sa zdvojnásobili, upozorňuje NKÚ!
Ruská centrálna banka siahla na úroky: Nedarí sa jej skrotiť infláciu!
Ruská centrálna banka siahla na úroky: Nedarí sa jej skrotiť infláciu!
Konsolidácia sa dotkne aj seniorov: Trináste dôchodky zamrznú v rôznych výškach!
Konsolidácia sa dotkne aj seniorov: Trináste dôchodky zamrznú v rôznych výškach!
Tankujeme už drahšie ako pred rokom: Čo sa deje na pumpách?
Tankujeme už drahšie ako pred rokom: Čo sa deje na pumpách?

Šport

Lukáš Klein – Adria Soriano Barrera: Online prenos z Davisovho pohára Slovensko vs. Kolumbia
Lukáš Klein – Adria Soriano Barrera: Online prenos z Davisovho pohára Slovensko vs. Kolumbia
Davis Cup
Ideálny vstup Košičanov do novej sezóny: Slovan Bratislava položil gól do šatne
Ideálny vstup Košičanov do novej sezóny: Slovan Bratislava položil gól do šatne
Tipsport liga
FOTO Plavky jej seknú viac ako kombinéza: Ester Ledecká ukázala bezkonkurenčnú postavu
FOTO Plavky jej seknú viac ako kombinéza: Ester Ledecká ukázala bezkonkurenčnú postavu
Lyžovanie
Bláznivý štart v podaní nováčika: Prešov prehrával o tri góly, napokon berie všetky body!
Bláznivý štart v podaní nováčika: Prešov prehrával o tri góly, napokon berie všetky body!
Tipsport liga

Auto-moto

Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
V Prešove dochádza od septembra k zjednosmerneniu viacerých ulíc
V Prešove dochádza od septembra k zjednosmerneniu viacerých ulíc
Doprava
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Novinky

Kariéra a motivácia

Tisícky Slovákov si od roku 2026 polepšia na dôchodku
Tisícky Slovákov si od roku 2026 polepšia na dôchodku
Domáce
Workoholizmus: Ako rozpoznať, že ste na hrane vyhorenia?
Workoholizmus: Ako rozpoznať, že ste na hrane vyhorenia?
Vyhorenie
Túto chybu robí 8 z 10 ľudí na videopohovore. Nezabudnite sa pripraviť aj na tieto detaily
Túto chybu robí 8 z 10 ľudí na videopohovore. Nezabudnite sa pripraviť aj na tieto detaily
Pracovný pohovor
Tajomstvo produktívnych ľudí? Nerobia viac, len inak. Skúste túto jednoduchú metódu a budete mať pokojnejší deň
Tajomstvo produktívnych ľudí? Nerobia viac, len inak. Skúste túto jednoduchú metódu a budete mať pokojnejší deň
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Tekvica ako ananás? Geniálny trik, ako zavariť výborný kompót
Tekvica ako ananás? Geniálny trik, ako zavariť výborný kompót
Výber receptov
Recept na grécky šalát, ktorý nesmie chýbať na žiadnej grilovačke
Recept na grécky šalát, ktorý nesmie chýbať na žiadnej grilovačke
Zeleninové šaláty

Technológie

Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Armádne technológie
Toto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadenia
Toto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadenia
Apple
Vedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieri
Vedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieri
Technológie
Výskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiu
Výskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiu
Veda a výskum

Bývanie

Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!

Pre kutilov

Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Recepty
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Údržba a opravy
Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Záhrada
Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto ženy patria medzi najambicióznejšie: Nikdy sa nezastavia, kým nedosiahnu vrchol
Zahraničné celebrity
Tieto ženy patria medzi najambicióznejšie: Nikdy sa nezastavia, kým nedosiahnu vrchol
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Motor sa šúchal o
Zahraničné
Desivé pristátie lietadla: Motor sa šúchal po zemi, objavil sa dym! Všetko zachytila kamera
Albánsko má ministerku vytvorenú
Zahraničné
Prvý prípad na svete: Ministerka vytvorená umelou inteligenciou! TOMUTO má zabrániť
V Británii odsúdili troch
Zahraničné
V Británii odsúdili troch Slovákov za znásilňovanie 12-ročného dievčaťa
Podvodníci núkali falošnú prácu
Zahraničné
V Uzbekistane odhalili podvodníkov: Ponúkali prácu snov na Slovensku

Ďalšie zo Zoznamu