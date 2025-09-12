Poľský prezident o incidente s dronmi! Putinovi poslal ostrý odkaz: Nenecháme sa zastrašiť

POZNAŇ - Nový poľský prezident Karol Nawrocki počas návštevy leteckej základne v Poznani vyhlásil, že krajina sa nenechá zastrašiť ruskými provokáciami. Vojakom poďakoval za nasadenie počas incidentu s dronmi a Vladimirovi Putinovi odkázal, že Poľsko stojí pevne pri svojich hodnotách.
Návšteva základne a posolstvo vojakom
Karol Nawrocki, čerstvo zvolený prezident Poľska, vo štvrtok zavítal na 31. taktickú leteckú základňu Poznaň-Krzesiny. Pred zhromaždenými pilotmi a vojakmi ocenil ich odvahu počas stredajšej noci, keď poľský vzdušný priestor narušila približne dvadsiatka ruských dronov. „Ďakujem vám za nasadenie a statočnosť, ktorú ste ukázali v ťažkých chvíľach,“ vyhlásil podľa portálu Polsat News.
Ostré slová smerom do Moskvy
Časť prejavu adresoval priamo ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. „Chceme vyslať Rusku signál, že sme národ, ktorý sa nenechal zlomiť sovietskymi vojakmi pri bránach Varšavy v roku 1920. Po roku 1945 sme prežili desaťročia sovietskej propagandy a kolonizácie, no zachovali sme si slobodu, nezávislosť a lásku k vlasti,“ vyhlásil Nawrocki.
Zdôraznil tiež, že Poľsko zostáva neotrasiteľné, kým je členom NATO. „Ruské drony nás nevystrašia. Stredajšia noc bola skúškou, ktorou sme prešli,“ dodal podľa denníka Gazeta. Prezident zároveň vyhlásil, že chce viesť Poľsko aj Európu k budúcnosti bez vojny – a aby sa jej dalo predísť, krajiny musia byť pripravené každý deň.
Incident s dronmi a reakcia Západu
K útoku došlo v noci na stredu, keď do poľského vzdušného priestoru vniklo okolo dvadsať ruských dronov. Niekoľko z nich bolo okamžite zostrelených, jeden však poškodil obytný dom a zaparkované auto. Podľa Polsat News Západný svet označil útok za ruskú provokáciu a Severoatlantická aliancia bezodkladne aktivovala článok 4, ktorý umožňuje konzultácie medzi spojencami v prípade ohrozenia bezpečnosti.