Poľský prezident Nawrocki ODHALIL závislosť na pôde OSN! TOTO mu podával asistent do rúk

NEW YORK – Počas Valného zhromaždenia OSN je v New Yorku prítomných množstvo svetových lídrov. Figuruje medzi nimi aj nový poľský prezident Karol Nawrocki. Ten sa však na veľkom medzinárodnom fóre neukázal práve v najlepšom svetle. Nebyť jeho asistenta, zrejme by medzi hosťami nevydržal. Kamery jasne odhalili, čo si od neho pýtal.
Na poľského prezidenta Karola Nawrockého sa spustila vlna kritiky po tom, ako zábery z Valného zhromaždenia OSN v New Yorku odhalili jeho záľubu v užívaní žuvacieho tabaku. Ako píše Portal Polskiego Radia, ešte pred usadením na miesto v hľadisku sa Nawrocki otočí smerom k asistentovi a berie si od neho malú krabičku. V tej chvíli ešte nie je jasné, prečo tak urobil.
Opakovaný pohyb smerom k ústam
O niekoľko sekúnd, keď sa otočí smerom k štátnikom, s ktorými bol zabratý do debaty, otvára krabičku a niečo si vkladá do úst. Na ďalšom zábere už sedí na svojom mieste a opäť niečo vyťahuje z vnútorného vrecka a rýchlo si do dáva do úst.
Poľská ministerka školstva Barbara Nowacková takýto prístup hlavy Poľska na medzinárodnom fóre skritizovala a vyzvala ho, aby rešpektoval účel učebných osnov. "Prezident by mal ísť príkladom, dbať na zdravie detí a získať si dôveru učiteľov," povedala.
Podobný prípad sa odohral len nedávno
Tí, čo Nawrockého poznajú, hneď vedeli, o čo ide. Prezident už dlhšiu dobu užíva žuvací tabak. S podobným puzdrom sa neobjavil na verejnosti po prvýkrát. Podobne sa zachoval aj počas prezidentskej debaty v Poľsku koncom mája tohto roku. Nawrocki vtedy poprel, že niečo užil, no napokon dodal, že to bol len žuvací tabak.
Jeho vtedajší šéf prezidentskej kampane Paweł Głosernaker to neskôr taktiež potvrdil. V Poľsku je ale užívanie tohto vlhkého žuvacieho tabaku nelegálne. Médiá už vtedy upozornili, že sa veľmi často zamieňa s nikotínovými vreckami, ktoré sú v krajine naopak legálne.