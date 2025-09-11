Štvrtok11. september 2025, meniny má Bystrík, zajtra Mária, Mia

Všetko bolo inak: Putin vraj plánoval útok dronmi v Poľsku vopred! Podľa portálu ho odhalil TENTO detail

Trosky ruského dronu v Poľsku
Trosky ruského dronu v Poľsku (Zdroj: profimedia.sk)
VARŠAVA - Incident, pri ktorom poľská armáda zostrelila ruské drony narušujúce vzdušný priestor NATO, otvára nové otázky. Podľa viacerých zdrojov môže ísť o dlhodobo pripravovanú stratégiu Moskvy, ktorej cieľom je otestovať protivzdušnú obranu a zbierať citlivé údaje.

Poľské SIM karty v ruských dronoch

Ako upozornil portál t-online, v zničených iránskych dronoch typu Šáhid sa údajne našli SIM karty poľských telekomunikačných operátorov. Takto sa mohlo Rusko pripojiť na internet v Poľsku a využívať lokálne siete na navigáciu dronov.

Na podobné praktiky poukazoval už v júli dôverný materiál, o ktorom písal portál defence-ua.com. Dokument zaznamenal, že v zostrelených ruských dronoch nad Ukrajinou sa objavili nielen poľské, ale aj litovské SIM karty. Analytici z toho vyvodili, že Moskva systematicky pripravuje svoje stroje na operácie nad územím NATO a dokáže ich ovládať práve cez miestne mobilné siete.

Zber dát o protivzdušnej obrane

Podľa expertov majú drony vďaka stabilnému internetovému spojeniu schopnosť nielen lietať podľa pokynov, ale aj odosielať fotografie a videá priamo do ruských veliteľských centier. To otvára možnosť, že ich hlavným cieľom je mapovanie poľských obranných systémov.

Časť analytikov zároveň upozorňuje na načasovanie incidentu. Práve 12. septembra sa totiž začali veľké rusko-bieloruské vojenské manévre Západ 2025 neďaleko hraníc NATO. Ruské drony sa v uplynulých mesiacoch objavili aj nad Bulharskom, Lotyšskom či Moldavskom, no až teraz Poľsko pristúpilo k ich zostreleniu. V auguste pritom jeden ruský bezpilotný stroj spadol pri obci Osiny, iba 40 kilometrov od základne NATO.

Politické reakcie: Žiadne „nešťastné nedorozumenie“

Poľský premiér Donald Tusk už skôr označil narušenie vzdušného priestoru za úmyselný krok Moskvy. Rovnaký postoj zaujal aj nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý počas tlačovej konferencie s predsedom Európskej rady Antóniom Costom vyhlásil, že ruské popierania sú nedôveryhodné. Podľa jeho slov ide o „veľmi vážne ohrozenie mieru v celej Európe“.
 

