Poľsko považuje jadrové zdieľanie NATO za vhodný krok na posilnenie národnej bezpečnosti

VARŠAVA - Poľský prezident Karol Nawrocki označil vstup do programu NATO Nuclear Sharing (jadrové zdieľanie) a možnosť disponovať jadrovou zbraňou za vhodné riešenie pre posilnenie bezpečnosti krajiny. Povedal to v rozhovore pre denník Fakt s tým, že Poľsko je podľa neho pripravené stať sa súčasťou tohto mechanizmu. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa agentúry PAP.
Nawrocki pripomenul, že Poľsko nikdy nevyužívalo svoju silu na agresiu voči iným štátom a prípadné zapojenie do programu by neznamenalo zvýšenie rizika konfliktu. „Pre bezpečnosť Poliakov by bolo vlastnenie atómovej zbrane a vstup do programu Nuclear Sharing dobrým riešením,“ uviedol prezident s tým, že jeho povinnosťou je robiť všetko pre posilnenie ochrany krajiny. Dodal, že takýto krok by vnímal výlučne v obrannom kontexte.
Poľsko opäť prejavuje záujem o jadrové zdieľanie NATO
Program Nuclear Sharing je súčasťou politiky odstrašovania NATO a umožňuje rozmiestnenie amerických jadrových zbraní v členských krajinách, ktoré ich samy nevlastnia. Od roku 2009 sú tieto zbrane umiestnené v Belgicku, Nemecku, Taliansku, Holandsku a Turecku.
Téma jadrového zdieľania sa v Poľsku otvorila už skôr. V roku 2022 bývalý prezident Andrzej Duda navrhol rozšírenie programu administratíve vtedajšieho amerického prezidenta Joea Bidena, no bez úspechu. V marci tohto roka Duda v rozhovore pre Financial Times opäť vyjadril nádej na zapojenie Poľska.