EÚ sa drží svojho termínu na ukončenie dovozu ruského plynu do roku 2028

BRUSEL - Európska únia (EÚ) sa drží svojho termínu na postupné ukončenie dovozu ruskej ropy a plynu do roku 2028. Povedal to vo štvrtok eurokomisár pre energetiku Dan Jorgensen po stretnutí s americkým ministrom energetiky Chrisom Wrightom. Informuje o tom agentúra Reuters.

EÚ rokuje o právnych návrhoch na úplné ukončenie dovozu ruskej ropy a plynu do 1. januára 2028, pričom zákaz krátkodobých zmlúv by mal platiť od budúceho roka. Čelí však tlaku zo strany Spojených štátov, aby dovoz ruskej energie ukončila skôr. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu (10. 9.) uviedla, že EÚ zvažuje rýchlejšie ukončenie dovozu ruských fosílnych palív ako súčasť nových sankcií voči Moskve.

Predstavitelia EÚ boli začiatkom tohto týždňa vo Washingtone, aby diskutovali o sankciách, ale Jorgensen povedal, že počas jeho stretnutia s Wrightom v Bruseli vo štvrtok sa o sankciách nediskutovalo. Jorgensen sa zameriava na to, aby krajiny EÚ a zákonodarcovia čo najskôr schválili postupné ukončenie dovozu ruského plynu do roku 2028, ktoré je oddelené od akýchkoľvek sankcií Bruselu. „Toto je veľmi, veľmi ambiciózny plán,“ vyhlásil. „Ak existujú nejaké ďalšie veci, ktoré môžeme urobiť a ktoré zároveň vyvinú tlak na Rusko, samozrejme, veľmi rád to urobím,“ povedal.

Trump vyzval Európu, aby stopla ruskú ropu

Americký prezident Donald Trump, ktorý sa snaží ukončiť vojnu na Ukrajine, minulý týždeň povedal európskym lídrom, aby prestali nakupovať ropu z Ruska, uviedol predstaviteľ Bieleho domu. Jorgensen sa odmietol vyjadriť k tomu, či Wright požiadal EÚ, aby sa rýchlejšie vzdala ruského plynu a ropy. Wright novinárom po stretnutí v Bruseli povedal: „Naším cieľom je poskytnúť americký energetický export našim spojencom po celom svete. Myslím si, že tento bod sa týka aj Európy, kde sa dnes nachádzam, kde takmer 50 % dovážaného zemného plynu pochádza z Ruska.“

„Snažíme sa to dostať na nulu a najväčšou výplňou tejto diery je vývoz energií zo Spojených štátov. Chceme v tom pokračovať a ukončiť všetok dovoz ruskej energie do EÚ,“ dodal. Podľa Jorgensena Európa hľadá spôsoby, ako to čo najrýchlejšie dosiahnuť. Plánované postupné ukončenie dovozu ruského plynu do roku 2028 je navrhnuté „tak, aby sa uskutočnilo spôsobom, ktorý nepovedie k zvýšeniu cien a budúcim problémom s dodávkami,“ povedal Jorgensen a dodal, že si to bude vyžadovať, aby Európa nakupovala viac skvapalneného zemného plynu z USA.

