Koľko sa dožijú Európania? Prichádza pozoruhodná štatistika, Slováci sú pod ostro sledovaným priemerom!

BRATISLAVA - Zaujíma vás, akú dĺžku života u nás v Európe predpokladajú odborníci na štatistiku? Z ich posledných čísiel je jasné, že Slováci sú ako krajina pod európskym priemerom, no sú aj štáty, kde je to ešte pesimistickejšie, ako u nás. Vyčnievajú hlavne balkánske krajiny.
Tieto skutočnosti vyplývajú zo štatistiky Eurostatu za rok 2024. Web k rozsiahlej štatistike pripojil aj interaktívnu mapu, pričom európsky priemer je 81,7 roka dožitia.
Dá sa tak povedať, že spolu s našimi severnými, východnými a južnými susedmi nie sme nad týmto číslom, čo je však ešte stále dobré, keďže porovnanie s krajinami v blízkosti Balkánu je ďalším výkričníkom.
Sme tesne pod Poľskom, no predbehli sme Maďarov
Slovensko sa s číslom 78,6 roka dožitia riadi síce ku krajinám pod priemerom EÚ, no za severným Poľskom (78,7) zaostávame len o desatinu a predbehli sme Maďarsko, ktoré dosiahlo úroveň rovných 77 rokov.
Situácia smerom na západ je už značne odlišná: českí občania sa priemerne dožijú 80,3 roka, Rakúšania 82,3 roka, Nemci 81,5 roka a takí Taliani a Švédi až 84,1 roka. Títo len tesne predbehli Francúzov, ktorí sú na rovných 84 rokoch.
Lotyši a Bulhari sa nevyznamenali
Naopak, najnižšia priemerná dĺžka života bola zaznamenaná v Bulharsku (75,9 roka), Rumunsku (76,6 roka) a Lotyšsku (76,7 roka). "V porovnaní s úrovňou pred pandémiou v roku 2019 zaznamenalo z 26 krajín EÚ, pre ktoré sú k dispozícii predbežné údaje, v 24 krajinách v roku 2024 predĺženie priemernej dĺžky života. Najväčšie predĺženie bolo zaznamenané v Litve (+1,1 roka), Česku, Lotyšsku a Rumunsku (v každej krajine o +1,0 roka)," uviedol Eurostat.